櫃買證券營 招手大專生

櫃買中心持續舉辦「大專生證券菁英種子培育營」，以提升國內莘莘學子對證券市場及商品的了解與興趣，提升金融知識力。櫃買中心表示，歡迎大專院校老師推薦學生組隊或學生自組隊伍參加，勝出隊伍最高可獲得獎金5萬元及獎狀，即日起接受報名，至6月30日截止。

掌握財富永續成長，除自我工作能力增長外，正確理財與妥善投資的學習已非選修課，是必修學分。投資年輕化浪潮已成趨勢，為增進年輕族群對資本市場及櫃買商品的瞭解，櫃買中心自2008年起每年均舉辦「大專生證券菁英種子培育營」，至2024年邁入第17年。

今年適逢櫃買中心成立30周年，櫃買中心將積極發揮繼往開來之傳承使命，規劃豐富課程與競賽活動，協助關注國內資本市場發展的年輕學子，對相關議題有更深入的認識，提供絕佳的學習機會。

櫃買中心表示，本次「大專生證券菁英種子培育營」是沿用近年作法採線上學習結合實體決賽的方式辦理，參加活動完全免費，歡迎大專院校同學們組隊，對象是國內公私立大專院校在學學生不限科系，大學生或研究生均可，由各校系所推薦組隊或同學自組隊伍參加，每隊三至五人，可跨校組隊，個人不可重複組隊。

活動內容分為兩大部分，學生完成線上課程學習，課程包括我國資本市場特色與監理重點、認識證券櫃檯買賣中心、櫃買中心股票交易制度與實務介紹、ETF簡介及認識投資風險，再來是錄製以櫃買商品為投資組合的簡報影片，上傳至指定網址參加競賽，勝出隊伍最高可獲得5萬元獎金及獎狀。

此外，櫃買中心還提出多項獎勵措施，包括早鳥全勤獎1,500元、入圍優秀獎6,000元、推薦指導獎3,000元等多項獎勵措施，大專學子及老師可以把握機會，踴躍組隊及推薦參賽。更多報名資訊請詳報名網址（https://ysseed.sfi.org.tw）。