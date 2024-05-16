快訊

傅崐萁清晨率國民黨立委誓師 今必通過國會改革法案

美股道瓊盤中首度漲破4萬點大關！創本波牛市最高點 收盤小跌38點

櫃買證券營 招手大專生

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
大專生證券菁英種子培育營歡迎報名。 櫃買中心／提供
大專生證券菁英種子培育營歡迎報名。 櫃買中心／提供

櫃買中心持續舉辦「大專生證券菁英種子培育營」，以提升國內莘莘學子對證券市場及商品的了解與興趣，提升金融知識力。櫃買中心表示，歡迎大專院校老師推薦學生組隊或學生自組隊伍參加，勝出隊伍最高可獲得獎金5萬元及獎狀，即日起接受報名，至6月30日截止。

掌握財富永續成長，除自我工作能力增長外，正確理財與妥善投資的學習已非選修課，是必修學分。投資年輕化浪潮已成趨勢，為增進年輕族群對資本市場及櫃買商品的瞭解，櫃買中心自2008年起每年均舉辦「大專生證券菁英種子培育營」，至2024年邁入第17年。

今年適逢櫃買中心成立30周年，櫃買中心將積極發揮繼往開來之傳承使命，規劃豐富課程與競賽活動，協助關注國內資本市場發展的年輕學子，對相關議題有更深入的認識，提供絕佳的學習機會。

櫃買中心表示，本次「大專生證券菁英種子培育營」是沿用近年作法採線上學習結合實體決賽的方式辦理，參加活動完全免費，歡迎大專院校同學們組隊，對象是國內公私立大專院校在學學生不限科系，大學生或研究生均可，由各校系所推薦組隊或同學自組隊伍參加，每隊三至五人，可跨校組隊，個人不可重複組隊。

活動內容分為兩大部分，學生完成線上課程學習，課程包括我國資本市場特色與監理重點、認識證券櫃檯買賣中心、櫃買中心股票交易制度與實務介紹、ETF簡介及認識投資風險，再來是錄製以櫃買商品為投資組合的簡報影片，上傳至指定網址參加競賽，勝出隊伍最高可獲得5萬元獎金及獎狀。

此外，櫃買中心還提出多項獎勵措施，包括早鳥全勤獎1,500元、入圍優秀獎6,000元、推薦指導獎3,000元等多項獎勵措施，大專學子及老師可以把握機會，踴躍組隊及推薦參賽。更多報名資訊請詳報名網址（https://ysseed.sfi.org.tw）。

大專 櫃買中心

延伸閱讀

821家中逾七成獲利！上櫃公司2024年第1季營收獲利均成長

櫃買挺新創 搭建投資橋梁

櫃買挺企業 四招拚永續

華南e指沖 下載量高成長

相關新聞

耕興樂觀網通檢測商機

檢測大廠耕興（6146）昨（16）日召開法說會，公司看好網通檢測訂單可望有不錯的表現，加上5G手機下半年需求可望回溫，看...

寶元雙引擎 熱轉營運

工業電腦龍頭研華旗下工業控制器大廠寶元數控（4587）董事長郭倫毓表示，寶元旗下寶元智造計畫2025年跨足亞洲市場，在寶...

鈺創兩利多 業績吃補

利基型DRAM廠鈺創（5351）營運報捷，董事長盧超群昨（16）日表示，鈺創的DRAM、SPI NAND Flash解決...

東聯拚5月底登錄興櫃

專營外籍移工國外小額匯兌的東聯互動（7738）最快5月底登錄興櫃。東聯互動是台灣四家獲金管會發出小額匯兌執照的業者之一，...

銳澤唱旺半導體市況

半導體氣體供應系統整合商銳澤（7703）總經理周谷樺昨（16）日表示，隨著生成式AI、高效能運算（HPC）以及高頻寬記憶...

櫃買證券營 招手大專生

櫃買中心持續舉辦「大專生證券菁英種子培育營」，以提升國內莘莘學子對證券市場及商品的了解與興趣，提升金融知識力。櫃買中心表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。