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東聯拚5月底登錄興櫃

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

專營外籍移工國外小額匯兌的東聯互動（7738）最快5月底登錄興櫃。東聯互動是台灣四家獲金管會發出小額匯兌執照的業者之一，是高純度的科技金融業者。總經理吳侑勳昨（16）日指出，去年每股純益3.01元。去年總交易金額近新台幣300億元、交易超過300萬次，日均匯款金額逾7,900萬元。

東聯互動2016年成立，2022年取得小額匯兌服務許可，致力於提供合法、安全、便捷的跨境金融服務。服務範圍遍及台灣、印尼、越南、菲律賓及泰國等地；與各國監理機關緊密互動，不斷強化KYC／AML及防詐騙等監管智能系統。在台灣活躍用戶達22萬人、市占超過15%。

東聯互動兩年來獲利大幅成長，2022年轉虧為盈，2023年營收3.4億元、年增110％；毛利率42%，稅後純益6,000萬元，每股純益3.01元；今年前四月營收年增47.29％。

東聯 營收

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