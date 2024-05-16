鈺創兩利多 業績吃補

利基型DRAM廠鈺創（5351）營運報捷，董事長盧超群昨（16）日表示，鈺創的DRAM、SPI NAND Flash解決方案能滿足客戶從Wi-Fi5、Wi-Fi6、Wi-Fi6E到Wi-Fi7所需的容量和類型，已被國內外Wi-Fi主要供應商高通、博通、聯發科等納入合格供應商，DRAM已導入客戶端機器人，加上USB PD3.2控制IC等最新產品亮相，為後續業績吞大補丸。

盧超群指出，預期下半年景氣比上半年正面，2025年可望延續攀升力量。鈺創長期深耕網通，目前占營收比重逾三成，自家的利基型DRAM今年將成為通訊產品主流規格，預計今年隨著大廠將資源分配至HBM與DDR5等產品，DDR3與DDR4市場將由鈺創承接。

鈺創已被國內外主要Wi-Fi主晶片供應商高通、博通、聯發科和瑞昱等納入合格供應商清單，並開始向終端客戶提供樣品。

鈺創指出，以DRAM產品線來說，過去網通占比約25%，今年第1季已經突破三成，就是因為WiFi規格進展快速，加上鈺創能提供完整的解決方案，看好WiFi 7於今年下半年會有顯著的拉貨動能。

瞄準AI算力驅動高瓦數電源供應需求強，鈺創攜手鈺群推出USB PD3.2控制IC的EJ732系列平台，可支援大瓦數快充PD3.2協定，配搭電源IC最高傳輸電力可達240瓦，已獲國際大廠青睞與採用。