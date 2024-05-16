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寶元雙引擎 熱轉營運

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

工業電腦龍頭研華旗下工業控制器大廠寶元數控（4587）董事長郭倫毓表示，寶元旗下寶元智造計畫2025年跨足亞洲市場，在寶元數控的控制器本業，以及寶元智造工業4.0智慧製造雙引擎加持下，營運可望騰飛。

郭倫毓指出，寶元智造除台灣市場，計畫明年跨足亞洲市場，目前產品主要透過當地經銷商合作，已出貨越南、泰國及日本，後續並規劃在當地設廠。

寶元數控4月合併營收1.02億元，月增13.5%、年增62.2%；累計前四月合併營收3.03億元，年增30.7%，是同期新高。

寶元數控的控制器產品涵蓋車床、立式加工機、機器人、木工機、塑膠機、電子設備、雷射加工設備等領域，目前最夯的人工智慧產品，寶元數控也有布局，台灣某家大型生物晶片工廠，就是使用寶元AI瑕疵檢測產品做標準出貨品管。

郭倫毓指出，為讓公司能夠多元爆發成長，兩年前成立子公司寶元智造，跨入工業4.0智慧製造領域。

元智 控制器

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