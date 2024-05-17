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耕興樂觀網通檢測商機
檢測大廠耕興（6146）昨（16）日召開法說會，公司看好網通檢測訂單可望有不錯的表現，加上5G手機下半年需求可望回溫，看好下半年營運可望優於上半年。另一方面，AI晶片浪潮興起，現在幾乎有進攻語言模型市場的歐美大廠幾乎都是耕興客戶，相關營收明年有望翻倍成長。
耕興總經理特助周煒哲表示，眾多網通晶片大廠已開始逐步推出WiFi 7主晶片，而且歐美國家都開始開放6Ghz頻段，推動WiFi 7需求興起，目前該公司網通訂單已經接到做不完，顯示網通市場需求相當旺盛。
針對大陸市場尚未開放WiFi 7規格必備的6Ghz頻段，是否影響WiFi 7需求，周煒哲認為，當前WiFi 7以歐美市場為主，不受影響。
業界分析，即便大陸尚未開放6Ghz頻段，大陸品牌網通系統廠仍可外銷WiFi 7裝置，且未來大陸開放後，市場需求將大增。長期來看，WiFi 7需求可望逐步升溫，對耕興檢測需求同步看升。
觀察5G手機市場，周煒哲坦言，今年上半年市況相對比較不好，但從當前角度來看，預期下半年5G裝置的檢測需求將可望增加，看好下半年可望優於上半年。
此外，目前Google、Meta及微軟等雲端服務大廠全力進攻自研AI晶片，也將是耕興未來營運新契機。周煒哲指出，目前正與數家北美客戶展開新合作，後續將全力進攻AI相關市場，相關業績表現明年可望翻倍成長。
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