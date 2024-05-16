元太將於5月22日召開線上法說會 說明第1季財務相關資訊
電子紙大廠元太（8069）16日公告，將於5月22日召開中文及英文線上法人說明會，說明元太今年第1季財務及業務相關資訊，並展望第2季營運走勢。
元太今年首季合併營收56.43億元，季減3.3%，年減22%。毛利率47.39%，分別季減8.88及年減1.76個百分點。稅後純益13.24億元，季增6.9%，年減24.5%；每股稅後純益1.16元。
元太2023年合併營收271.2億元，年減9.8%，為史上第3高。毛利率53.31%，年減0.68個百分點。稅後純益78.14億元，年減21.2%；每股稅後純益6.85元。元太董事會擬配發4.5元現金股利，配息率為65.7%，這項盈餘分配案將於5月29日股東常會承認。
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