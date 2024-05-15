共信-KY擬於6月中掛牌上櫃 今年營運拚損益兩平
新藥公司共信-KY將於6月中掛牌上櫃，承銷價暫定為每股158元。共信總經理林懋元今天表示，治療中央型肺癌嚴重氣管阻塞「PTS302」取得中國肺癌藥證，去年上市銷售，今年下半年可望貢獻營收，今年以損益兩平為衝刺目標。
林懋元在媒體交流會指出，公司主要研發PTS癌症新藥，「PTS」是一種化學小分子抗癌藥物，2004年獲得美國FDA一期臨床認可，2023年在中國上市。
他也表示，PTS302已於2022年11月取得中國肺癌藥證，2023年8月上市銷售，近日透過「指定患者用藥計畫（NPA）」取得新加坡核准，準備在當地醫院提供新藥給病患使用，蒐集當地收案療效成果後，規劃遞件申請新加坡藥證，也計畫在馬來西亞進行首例NPA。
除了PTS302取得中國藥證之外，林懋元表示，根據目前研發進度，用於治療惡性胸腔積液的PTS500預計今年開展多國多中心第二、三期臨床試驗。治療氣管腺樣囊性癌的孤兒藥PTS-02，預計今年第3季申請第二期臨床試驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言