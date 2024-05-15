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大宇資 出售兩大遊戲IP

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲研發商大宇資（6111）董事長凃俊光昨（15）日指出，為活化公司資產，將出售旗下《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》的智慧財產權，已有不少買家洽詢，盼年底前完成交易。今年因業內外皆美，全年度不僅會轉虧為盈，而且業績表現樂觀。

大宇資今年首季每股純益0.17元。凃俊光指出，上季主要認列安瑞-KY虧損，否則獲利表現會更好；第2季在本業遊戲新品挹注及子公司業績好轉帶動下，有望繳出更好的成績單。

由於大宇資拋出售《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》的消息後，引發遊戲圈議論，凃俊光表示，出售IP讓其他公司持續活化，才是最好的結果。

據悉，《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》為大宇資早期揮軍遊戲市場的主要遊戲IP，早年單機版遊戲在亞洲一度大賣。

大宇資 智慧財產權 每股純益

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