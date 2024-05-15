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櫃買七檔調整產業類別

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心表示，依據上櫃公司產業類別劃分暨調整要點規定，每年均會根據上櫃公司申報之年度財務報告透過簽證會計師對合併營業收入之檢查，了解公司所營業務性質改變或經營策略調整，以定期檢視上櫃公司是否應調整適當之產業類別。經檢核2023年度財務報告共有七家上櫃公司依規定調整產業類別，並自6月3日起實施。

七家公司分別為：進泰電子科技股份有限公司（3465）由「電子零組件業」調整為「其他電子業」、皇家國際美食股份有限公司（4419）由「紡織纖維」調整為「觀光餐旅」、福格創新股份有限公司（4712）由「食品工業」調整為「其他」。

新門科技股份有限公司（5432）由「光電業」調整為「綠能環保」、瑞築建設股份有限公司（6198）由「半導體業」調整為「建材營造」、偉康科技股份有限公司（6865）由「資訊服務業」調整為「數位雲端」，以及翔名科技股份有限公司（8091）由「電子零組件業」調整為「半導體業」。上開公司之證券代號不予變更，仍維持原證券代號。

半導體 科技股

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