共信肺癌新藥 攻向東協

興櫃生醫公司共信-KY（6617）總經理林懋元昨（15）日表示，該公司治療中央型肺癌嚴重氣管阻塞新藥PTS去年8月在大陸上市後，迄今已有52家醫院完成首次處方，預計7月將達90家；除了大陸之外，PTS也正在申請新加坡藥證，後續搶攻東協及澳洲市場。

共信將在6月中旬掛牌上櫃，承銷價暫定為每股136元，該公司並將在今日將舉行上櫃前業績發表會。法人估，共信今年PTS在大陸醫院目標銷量要達3,800至5,000支，挑戰今年營運達損益兩平。

共信總經理林懋元表示，PTS新藥是全球首款能直接注射腫瘤，使癌細胞凋零且不傷正常細胞的產品，用於治療中央型肺癌嚴重氣管阻塞的PTS302，2020年被納入中國藥典，2023年正式在中國上市。共信花了20年磨一劍才得以成功將化工級原料透過專利技術轉化為醫療級材料，並成為目前唯一被寫入中國藥典的台灣藥物。

林懋元表示，PTS除了已在大陸市場上市之外，近日已透過「指定患者用藥計畫（NPA）」取得新加坡的核准，準備在新加坡醫院內提供新藥給病患使用，並於收集當地收案療效成果後，預計第2季正式遞件申請新加坡藥證，透過新加坡查廠申請通過，也將進軍大馬、泰國等其他東協國家，台灣則目標2026年取得藥證。

林懋元表示，PTS去年8月正式取得上市許可後，目前已經完成52家三甲醫院覆蓋，每個月的病人用藥量也在成長。目前每個月營收增長趨勢還是「加法」結構，主要是中國實施兩票制後要實賣實銷，醫院藥審會幾個月才開一次，通過醫院才會採購，進藥需要時間，除了52家已經進入的醫院，還有三十幾家已經送文件進去，預估7月就能達到90家，今年底目標要進入180家醫院，開出1,000名病人的首次處方。

隨著打入醫院增加，林懋元說，下半年業績逐步進入「乘法」結構的彈升模式，今年銷售目標要達3,800至5,000支。法人評估，以一針售價人民幣8,000元計算，扣除每年費用1.2-1.5億元，營運有機會損益兩平。