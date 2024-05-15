藥華藥拓市 獲利向上

藥華藥（6446）昨（15）日舉行第1季法說會，公司表示，今年營收成長力道有機會優於去年。全球銷售團隊布局依規劃陸續到位，依計畫加速營運成長曲線，再配合適度控管營運支出，在費用控管得當且銷售能力提升下，獲利表現將會愈來愈好。

藥華藥首季財報毛利率達88%、季增3個百分點。營業利益1,758萬元，稅後純益3.3億元，季增1.84倍，每股純益（EPS）1元，為藥華藥本業首次賺錢。

藥華藥表示，旗下治療真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）全球銷售持續成長；相對的第1季費用較去年同期和上一季均減少，主要為控管管理及銷售費用。以目前趨勢，今年營收成長力道有機會優於去年。全球銷售團隊布局依規劃陸續到位，在費用控管得當且銷售能力提升下，獲利表現將會愈來愈佳。

藥華藥表示，全球營運穩健成長，美國市場4月營收有雙位數成長。日本市場自2023年中上市後每月營收穩定成長， 今年4月更顯著滾動提升，創下出貨新高。

全球布局方面，近期已送出巴西及哥倫比亞的PV藥證申請，為供應給有醫療迫切需求的自費病人使用，公司已用專案進口的方式出貨至哥倫比亞。