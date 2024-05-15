快訊

斯洛伐克總理身中5槍傳已脫險！ 副總理洩好消息：相信他會活下來

被迫從軍的幽靈公民：緬甸羅興亞人遭誘騙參軍

今天溫差15度！梅雨滯留鋒到 吳德榮：下周二起防雷陣雨等劇烈天氣

藥華藥拓市 獲利向上

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

藥華藥（6446）昨（15）日舉行第1季法說會，公司表示，今年營收成長力道有機會優於去年。全球銷售團隊布局依規劃陸續到位，依計畫加速營運成長曲線，再配合適度控管營運支出，在費用控管得當且銷售能力提升下，獲利表現將會愈來愈好。

藥華藥首季財報毛利率達88%、季增3個百分點。營業利益1,758萬元，稅後純益3.3億元，季增1.84倍，每股純益（EPS）1元，為藥華藥本業首次賺錢。

藥華藥表示，旗下治療真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）全球銷售持續成長；相對的第1季費用較去年同期和上一季均減少，主要為控管管理及銷售費用。以目前趨勢，今年營收成長力道有機會優於去年。全球銷售團隊布局依規劃陸續到位，在費用控管得當且銷售能力提升下，獲利表現將會愈來愈佳。

藥華藥表示，全球營運穩健成長，美國市場4月營收有雙位數成長。日本市場自2023年中上市後每月營收穩定成長， 今年4月更顯著滾動提升，創下出貨新高。

全球布局方面，近期已送出巴西及哥倫比亞的PV藥證申請，為供應給有醫療迫切需求的自費病人使用，公司已用專案進口的方式出貨至哥倫比亞。

營收 藥華藥

延伸閱讀

冒充「小哥哥艾理」團隊邀女假拍片真性侵 橋院裁定5萬交保

鴻海（2317）EPS僅1.59為非戰之罪！ 小散戶：AI及電動車「雙刀流」即將登場

鴻海（2317）EPS僅1.59！ 小散戶「兩個大麻煩」：認列夏普面板減損105億元

藥華藥本業賺錢了

相關新聞

櫃買挺新創 搭建投資橋梁

櫃買中心積極支持新創發展與永續創新，日前特與勤業眾信聯合會計師事務所攜手合作舉辦「創新x永續 創新企業媒合會」，建構創新...

企業點將錄／居家先生 販售優質家具

「MR. LIVING居家先生」 主要販售原創且兼具設計感的進口沙發、傢俱及寢具。「提供每個人能負擔的北歐質感設計家具，...

企業點將錄／皓德盛 攻證期風控產品

皓德盛科技(股)公司係專門開發期貨及證券風險控制系統，核心技術在於使用Verilo（硬體描述語言）直接於可程式化邏輯閘陣...

企業點將錄／艾斯創 推微創手術系統

艾斯創生醫(股)公司開發創新導引微創手術器械進行骨科軟組織縫合，除可解決傳統骨科軟組織手術時間長傷口大，導致病患復原時間...

企業點將錄／倢通科技 跨足 AIoT 領域

倢通科技(股)公司技術團隊來自美國矽谷，主要以GaN on SIC設計製造MMIC，再利用RF CMOS設計RF傳收器I...

企業點將錄／上暘光學 強打高階鏡頭

上暘光學(股)公司主要產品為客製化高階光學鏡頭設計與製造，核心技術為精密光學鏡頭的設計開發與精密組裝，主力產品為高階投影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。