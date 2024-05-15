藥華藥拓市 獲利向上
藥華藥（6446）昨（15）日舉行第1季法說會，公司表示，今年營收成長力道有機會優於去年。全球銷售團隊布局依規劃陸續到位，依計畫加速營運成長曲線，再配合適度控管營運支出，在費用控管得當且銷售能力提升下，獲利表現將會愈來愈好。
藥華藥首季財報毛利率達88%、季增3個百分點。營業利益1,758萬元，稅後純益3.3億元，季增1.84倍，每股純益（EPS）1元，為藥華藥本業首次賺錢。
藥華藥表示，旗下治療真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）全球銷售持續成長；相對的第1季費用較去年同期和上一季均減少，主要為控管管理及銷售費用。以目前趨勢，今年營收成長力道有機會優於去年。全球銷售團隊布局依規劃陸續到位，在費用控管得當且銷售能力提升下，獲利表現將會愈來愈佳。
藥華藥表示，全球營運穩健成長，美國市場4月營收有雙位數成長。日本市場自2023年中上市後每月營收穩定成長， 今年4月更顯著滾動提升，創下出貨新高。
全球布局方面，近期已送出巴西及哥倫比亞的PV藥證申請，為供應給有醫療迫切需求的自費病人使用，公司已用專案進口的方式出貨至哥倫比亞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言