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廣積本季營運將成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠廣積（8050）第2季在美系客戶POS大單放量下，將帶動本季營收交出優於首季的成績，也將成為今年主要增長動能；而網通業務也將在第3季重回成長軌道，帶動下半年營運交出優於上半年的成績。

廣積去年拿下美系客戶POS訂單，歸屬於廣積零售業務，該訂單去年底開始小量出貨，今年第2季大量出貨，預計將出到今年底。據悉，該訂單規模達1萬台，且仍有追加訂單的機會。

隨著第2季度及下半年新產品陸續量產，廣積預期本季營運優於首季。而在網通業務及零售業務放量下，下半年營運將優於上半年。

網通業務在經歷庫存調整後，預計第2季回到去年水準，第3季重回成長軌道，全年持平或微幅衰退。而自動化工控業務方面，由於廣積主要市場在歐洲，目前全年看法仍是持平。

廣積預計今年網通業務業務持平或小幅衰退，自動化工控持平，主要增長動能來自零售領域的美系客戶POS大單，預期將帶動廣積本體營收維持去年的水準。

POS 廣積 網通

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