朋億鋪路在大陸IPO

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
朋億總經理馬蔚。記者李珣瑛／攝影
朋億總經理馬蔚。記者李珣瑛／攝影

朋億*（6613）總經理馬蔚昨（15）日表示，今年第1季已完成海外股權重組作業，大陸蘇州冠禮今年將啟動擴產新廠，相關資本支出待規劃完成將以重訊公告，預計新廠2026年落成。大陸地區2023年及今年首季貢獻營收占比，分別為58.5%及57.1%，未來將由蘇州冠禮於中國大陸進行IPO。

朋億*EPS
朋億*EPS
半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*昨天應凱基證券邀請舉行法說會，馬蔚揭露朋億*今年第1季在手訂單約104億元，相較去年同期118億元，年減11.9%。主要是大型訂單較少於年度首季確認，通常會延至第2季之後拍板。

朋億*持股45.6%的氣體二次配供應商銳澤，將於本季送件申請上櫃。估計銳澤上櫃掛牌後，朋億*持股將降至約43%，仍為其最大法人股東。

馬蔚說明，朋億*海外子公司股權重組已於上季完成，由蘇州冠禮下轄上海冠禮及新加坡Novatech E&C，未來將在陸申請IPO。屆時朋億*持股比重估減少13%。同時，今年蘇州冠禮將有重大資本支出，主要是為籌建新廠擴充產能。目前廠房為租用，產能稼動率約八至九成。由於尚未完成規劃，因此實際資本支出金額未出爐；新廠預計2026年完工啟用。

朋億*今年首季合併營收22.47億元，季減16.3%，年增43.4%。毛利率24.12%，季減5.68及年增1.91個百分點。稅後純益2.44億元，季減27.8%，年增131.6%；每股稅後純益3.28元。

朋億*2023年全年稅後純益10.42億元，年增30.8％，獲利續創歷年新高；每股稅後純益14.95元，年增27.3％。看好全球半導體生產基地與供應鏈布局趨向區域化發展，且中國大陸、台灣、東南亞地區主要客戶持續推進新廠擴建計畫，朋億今年營運展望樂觀，估營運較去年度有個位數到雙位數成長。

資本支出

延伸閱讀

彭博：大陸擬由地方政府購買未售出房屋

回應鄭文燦邱垂正 國台辦：承認九二共識就能重回正軌

遭國台辦點名制裁 劉寶傑今晚「關鍵時刻」公開回應

大陸何時開放到馬祖旅遊？北京：福建省將適時組踩線團

相關新聞

朋億鋪路在大陸IPO

朋億*（6613）總經理馬蔚昨（15）日表示，今年第1季已完成海外股權重組作業，大陸蘇州冠禮今年將啟動擴產新廠，相關資本...

富威電力股東會通過申請股票上市案 下個月提出申請

富威電力（6994）今（15）日召開113年股東常會，通過112年度盈餘分配案，每股配發現金0.5元，同時通過申請股票上...

巨漢系統在手訂單達90億元 今年營運將再上層樓

由富邦證券輔導巨漢系統科（6903）今（15）日舉辦上櫃前業績發表會，預期今年6月中旬掛掛牌上櫃。公司預期今年在尖端 能...

潤泰小金雞潤德新股吸引逾19.6萬人搶抽 中籤率0.12%

潤泰（8463）集團旗下小金雞潤德預計5月21日掛牌上櫃，新股公開申購15日進行抽籤，總合格件數達19萬6,262件，中...

虎門股利來了！董座林麗俐夫婦入袋近千萬 總座楊涪嵐領這金額

資服大廠虎門科技（6791）已於4月中完成除息交易，每股配發3.4694元現金股利，並於15日入袋。據資料顯示，身為公司...

人力、食材成本增 瓦城七品牌將漲價

瓦城昨（14）日表示，因應人力、食材與物料及租金等營運成本持續攀升，自5月21日起調整旗下瓦城、非常泰、時時香、1010...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。