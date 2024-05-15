富威電力股東會通過申請股票上市案 下個月提出申請

富威電力（6994）今（15）日召開113年股東常會，通過112年度盈餘分配案，每股配發現金0.5元，同時通過申請股票上市案。由於富威電力登錄興櫃交易將在下個月屆滿六個月，預計將在6月底前向台灣證券交易所提出上市申請，力拚年底前轉上市。

富威電力董事長胡惠森指出，富威電力去年12月21日登錄興櫃一般板交易，將在今年6月20日興櫃滿六個月，為了增加籌資管道及利於未來公司長遠發展，今日股東會上經股東投票表決通過申請股票上市案，預計將在下個月向台灣證券交易所提出股票上市申請。

富威電力董事長胡惠森在回答股東詢問時表示，受到國內電價全面上漲影響，近來醫院、百貨、工廠來電詢問節能服務大幅提升。依照節能範圍從照明、變頻空調、冰機系統、熱回收到能源管理系統建置，平均工期至少半年至一年，隨著大用戶電價成本顯著上升，大型工廠及百貨商場的節能需求增加下，預計今年下半年節能業務將大幅成長。

儲能業務方面，富威電力在蘇澳建置的50MW（百萬瓦） E-dReg儲能案場（電池裝置容量172.5MWh）已在今年4月併網，營收將可大幅增加。恰巧碰上0403花蓮發生規模7.2強震，當下隨即扮演著關鍵的電力供應角色，顯見在國發會2050年再生能源占比將達60%的目標下，儲能建置將成為穩定電網的重要設施。

綠電交易平台方面，胡惠森表示，目前國內售電業者約63家，預估未來將突破百家，而富威電力以專業的綠電銷售經驗值及領先的資訊交易平台，獲得售電同業及客戶的信任，今年初以最高票當選第一屆中華民國再生能源商業同業公會理事長，希望帶動綠電交易市場的活絡，富威電力也將在母公司森崴能源加速光電、風電投資建置下，增加綠電銷售來源帶動業績跳躍式成長。