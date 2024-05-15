進泰等7家上櫃公司 6月起變更產業類別
櫃買中心今天公告，進泰電子、皇家國際美食、福格創新、新門科技、瑞築建設、偉康科技、翔名科技7家上櫃公司，將變更調整產業類別，自今年6月3日起實施；公司證券代號不變更，維持原代號。
櫃買中心表示，依據相關規定，每年均會根據上櫃公司申報年度財務報告，透過簽證會計師對合併營收的檢查，了解公司所營業務性質改變，或經營策略調整，以定期檢視上櫃公司是否應調整適當的產業類別，今年共有7家上櫃公司依規定調整產業類別。
進泰電子由電子零組件業調整為其他電子業；皇家國際美食由紡織纖維調整為觀光餐旅；福格創新由食品工業調整為其他；新門科技由光電業調整為綠能環保；瑞築建設半導體業調整為建材營造；偉康科技由資訊服務業調整為數位雲端；翔名科技由電子零組件業調整為半導體業。
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