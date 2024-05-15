快訊

中職／財務有問題又缺席練球 獅隊宣告開除黃勇傳

核電屬於綠電嗎？ 準經濟部長郭智輝：是「乾淨能源」

洲美高架道路垃圾車撞進砂石車「車頭全毀」 5旬駕駛昏迷送醫

潤泰小金雞潤德新股吸引逾19.6萬人搶抽 中籤率0.12%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
潤泰集團總部大樓。圖／取自潤泰集團官網
潤泰集團總部大樓。圖／取自潤泰集團官網

潤泰（8463）集團旗下小金雞潤德預計5月21日掛牌上櫃，新股公開申購15日進行抽籤，總合格件數達19萬6,262件，中籤率僅0.12%；以興櫃收盤價231.5元計算，若是中籤可望獲利6.65萬元，報酬率40.3%。

潤德上櫃前辦理公開申購，承銷價165元，承銷張數255張，15日抽籤，5月21日正式掛牌上櫃，吸引逾19.62萬人參與抽籤，中籤率0.12%。

潤德1991年成立，專攻高科技商辦、大型商場及大型住宅社區公設之室內、景觀設計及工程施工；近5年獲利持續成長，去年全年營收15.21億元，年增43%，每股純益10.97元。

潤德成立以來持續累積承攬大型案體之設計及工程經驗，以高階商業大樓為主，擴大至高級住宅社區及其他文創休閒，包括微軟辦公室、Line辦公室、資生堂總部辦公室、保時捷辦公室、施耐德辦公室、city link商場、蔦屋書店、松濤苑、潤泰敦峰、政大圖書館、臺北榮總重粒子癌症治療中心、經國七海文化園區等，都是出自潤德的團隊。

潤德表示，在國際級企業來台成立總部，加上公辦大型都更案、及危老建築獎勵政策加速推動成案等，整體裝修工程市場將隨著擴大；另外，也積極參與交通運輸軌道聯開案，包括商場、辦公大樓及聯開高級住宅公設等大型個案將成為未來重要成長動能。

延伸閱讀

施耐德助力輝能科技 於法國建立海外首座智慧超級工廠

家碩初次上櫃完成競拍 均價275.01元 5月7日公開申購

屏東綠建築「西市場」招商超搶手 中籤率僅兩成

性侵連環爆！超可怕犯罪溫床竟是「兒童節目」

相關新聞

潤泰小金雞潤德新股吸引逾19.6萬人搶抽 中籤率0.12%

潤泰（8463）集團旗下小金雞潤德預計5月21日掛牌上櫃，新股公開申購15日進行抽籤，總合格件數達19萬6,262件，中...

虎門股利來了！董座林麗俐夫婦入袋近千萬 總座楊涪嵐領這金額

資服大廠虎門科技（6791）已於4月中完成除息交易，每股配發3.4694元現金股利，並於15日入袋。據資料顯示，身為公司...

人力、食材成本增 瓦城七品牌將漲價

瓦城昨（14）日表示，因應人力、食材與物料及租金等營運成本持續攀升，自5月21日起調整旗下瓦城、非常泰、時時香、1010...

路易莎首季營收 每股賺1.5元

路易莎昨（14）日公告第1季財報，首季營收5.71億元，年增2.7%，毛利率44%，年增4個百分點。歸屬於母公司業主淨利...

宇峻營運拚逐季增加

遊戲研發商宇峻（3546）昨（14）日於法說會指出，今年將有六款遊戲上市，5月起營運將一路升溫，全年逐季成長，獲利更將挑...

IP股添新兵 億而得15日上市

嵌入式非揮發性記憶體矽智財（IP）廠商億而得微電子（6423），將於今（15）日掛牌上市，為上市IP股再添新兵；證交所另...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。