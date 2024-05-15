人力、食材成本增 瓦城七品牌將漲價

瓦城（2729）昨（14）日表示，因應人力、食材與物料及租金等營運成本持續攀升，自5月21日起調整旗下瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心、YABI Kitchen及樂子the Diner共七品牌餐點價格，平均漲幅約4.5%，這是集團近三年來首度調整價格。

瓦城昨天同時公告今年首季財報，第1季稅後純益達8,981.4萬元，年減40%，毛利率及營業利益率分別為50.72%及7.63%，分別較去年同期下滑2個百分點和5個百分點，單季每股純益2.52元。

瓦城、路易莎首季財報

瓦城表示，首季獲利下滑，主要是面臨人力、食材與物料及租金等營運成本持續攀升，公司也將持續努力進行原物料供應鏈管理及營運成本控管。

針對漲價，瓦城表示，基本工資近三年來上漲逾8%，而每年皆根據同仁的考核表現，進行相關調薪與升遷，幅度約達25%至30%，不僅人事成本，包括電費、租金及食材等皆漲，營運挑戰愈來愈大，此次調漲實是為反映整體成本。

由於成本持續上漲，今年以來有多家餐飲業者調漲價格。漢來海港自助餐廳3月1日起全台七家分店餐費上漲30元到100元；梁社漢排骨反映原物料價格上漲，也在1月時漲價，調漲多個品項。

瓦城上一次漲價是在2021年12月，整體平均漲價調幅約3%，當時是集團近十年以來首度調整價格，主要調漲五大品牌，包含瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心。此次無論是漲幅或品牌數都較兩年半前增加，顯示餐飲業成本壓力持續擴大。

瓦城今年的展店主力包括全台中式連鎖餐飲龍頭「時時香」及「1010湘」雙品牌，以及泰式連鎖品牌「瓦城」，2024年目標於全台開出20家至25家新店。

此外，集團計畫今年推出二個全新餐飲品牌。