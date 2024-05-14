數字科技財報／第1季營收獲利雙創同期新高 EPS 3.05元

台灣網路生活平台數字科技（5287）公告第1季財報暨4月合併營收。第1季合併營收5.25億元、營業利益1.98億元、稅後淨利1.69億元，分別較去年同期成長6％、2％與3％，每股純益3.05元，合併營收及獲利皆創下歷史同期新高。

數字科技指出，上季旗下591房屋交易推出「329全民購屋節」活動，推升591營收歷史同期新高，台灣車市延續去年買氣，車商搶在農曆年前交車，平台推出促銷優惠活動，帶動8891汽車刊登量攀升，小雞上工也搶攻年後轉職潮求職需求，於公司擴增平台服務項目及優化既有內容並推出多元化刊登方案與優化定價模式策略，推升第1季營收及獲利皆創下歷史同期新高。

第1季各平台營收比重，591房屋交易營收占比66％，8591寶物交易營收占比17％，8891汽車交易營收占比10％，518熊班暨人力平台營收占比7％。

4月合併營收1.87億元，月減1.9%，年增5.7%，累計1-4月合併營收7.12億元，為歷史同期新高。

數字科技也指出，旗下平台「100室內設計」近期自品牌能見度提升，帶動月均造訪量突破200萬次，成為台灣裝修網站高流量之一。

夏季即將來臨，冷氣使用需求攀升，找到可靠師傅成為挑戰，數字科技旗下平台「找師傅」，在冷氣清潔旺季來臨前進行整體頁面調整，以提升使用者體驗和媒合效率，帶動「找師傅」整體案件成長超過200%，其中冷氣相關案件更成長高達300%。「找師傅」匯集了全台水電、修繕、清潔等專業師傅。消費者透過Line@或網站提交修繕需求，平均3分鐘內收到報價，滿足找師傅的需求。