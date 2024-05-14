快訊

廣達「員工分紅」金額曝光 10月入袋...較去年增逾29%

宇峻營運拚逐季增加

經濟日報／ 記者陳昱翔╱台北報導
宇峻董事長劉信。聯合報系資料照
宇峻董事長劉信。聯合報系資料照

遊戲研發商宇峻（3546）昨（14）日於法說會指出，今年將有六款遊戲上市，5月起營運將一路升溫，全年逐季成長，獲利更將挑戰近年新高。法人看好，宇峻今年獲利有望年增五成，每股純益達6元以上，重回2022年度獲利水準。

宇峻今年總計將推出六款新遊戲，除《閃之軌跡》國際版外，第3季將推出《三國群英傳-國戰版》、《三國群英傳-鴻鵠霸業》及《世紀群英傳等》等即將推出，第4季則會有《搓麻將娛樂》休閒遊戲新品及《三國群英傳-鴻鵠霸業》在台上市，新品幾乎都集中於下半年。

據悉，《三國群英傳-國戰版》、《三國群英傳-鴻鵠霸業》去年已取得中國大陸遊戲版號，今年第3季在當地上市後，宇峻將可獲得分潤收入挹注，推升下半年業績。

此外，另一款遊戲《三國群英傳-策定九州》目前也已取得中國大陸遊戲版號，該遊戲由宇峻IP授權，星輝負責開發製作與上市，預計2025年上市。展望未來，宇峻強調，公司今年起將走出營運谷底，從5月開始會進入密集的遊戲發行，營運則步入收穫期，有信心營收、獲利能再創近期新高點。

除營運有望回溫，宇峻未來總部將從目前的新北市中和區遷往台北，估計年底前完成遷移動作。

宇峻

延伸閱讀

李登輝故居源興居列紀念建築 新北將修復活用

碧潭吊橋工安意外！男6層樓高鷹架摔落送醫亡 新北市府勒令停工

影／疑酒後吸毒釀大禍 荒唐母拿枕頭悶死親生9歲女及5歲兒

奶香爆表！ 7-ELEVEN「海鹽蜂蜜牛奶霜淇淋」5月新口味聯名「蜜蜂故事館」 週五六日半價開吃

相關新聞

人力、食材成本增 瓦城七品牌將漲價

瓦城昨（14）日表示，因應人力、食材與物料及租金等營運成本持續攀升，自5月21日起調整旗下瓦城、非常泰、時時香、1010...

路易莎首季營收 每股賺1.5元

路易莎昨（14）日公告第1季財報，首季營收5.71億元，年增2.7%，毛利率44%，年增4個百分點。歸屬於母公司業主淨利...

宇峻營運拚逐季增加

遊戲研發商宇峻（3546）昨（14）日於法說會指出，今年將有六款遊戲上市，5月起營運將一路升溫，全年逐季成長，獲利更將挑...

IP股添新兵 億而得15日上市

嵌入式非揮發性記憶體矽智財（IP）廠商億而得微電子（6423），將於今（15）日掛牌上市，為上市IP股再添新兵；證交所另...

瓦城財報／首季獲利年減四成 宣布旗下七品牌漲價4.5%

瓦城（2729）14日表示，因應人力、食材與物料及租金等營運成本持續攀升，集團近三年來將首度調整價格，自5月21日起調整...

群聯 首季每股賺12.02元

群聯（8299）昨（10）日召開法說會，公布首季財報與4月營收，今年首季營收165.26億元，季增4.9％，年增64.0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。