宇峻營運拚逐季增加
遊戲研發商宇峻（3546）昨（14）日於法說會指出，今年將有六款遊戲上市，5月起營運將一路升溫，全年逐季成長，獲利更將挑戰近年新高。法人看好，宇峻今年獲利有望年增五成，每股純益達6元以上，重回2022年度獲利水準。
宇峻今年總計將推出六款新遊戲，除《閃之軌跡》國際版外，第3季將推出《三國群英傳-國戰版》、《三國群英傳-鴻鵠霸業》及《世紀群英傳等》等即將推出，第4季則會有《搓麻將娛樂》休閒遊戲新品及《三國群英傳-鴻鵠霸業》在台上市，新品幾乎都集中於下半年。
據悉，《三國群英傳-國戰版》、《三國群英傳-鴻鵠霸業》去年已取得中國大陸遊戲版號，今年第3季在當地上市後，宇峻將可獲得分潤收入挹注，推升下半年業績。
此外，另一款遊戲《三國群英傳-策定九州》目前也已取得中國大陸遊戲版號，該遊戲由宇峻IP授權，星輝負責開發製作與上市，預計2025年上市。展望未來，宇峻強調，公司今年起將走出營運谷底，從5月開始會進入密集的遊戲發行，營運則步入收穫期，有信心營收、獲利能再創近期新高點。
除營運有望回溫，宇峻未來總部將從目前的新北市中和區遷往台北，估計年底前完成遷移動作。
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