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三聯財報／首季 EPS 0.73元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

三聯（5493）董事會14日通過今年首季財報，合併營收10.48億元，季增0.3%，年增28%。毛利率12.6%，分別季減2.65及年減1.94個百分點。稅後純益3,040萬餘元，季減71.3%，年減43.9%；每股稅後純益0.73元。

半導體廠景氣回春，拉動供應電子材料及先進封裝設備的供應鏈營運同步站上高崗。三聯累計今年前四個月合併營收13.73億元，年增27.9%。今天股價上漲0.3元，終止連十跌轉升，成交565張，收90.3元。

403花蓮大地震全台有感，自製地震儀行銷全球的三聯，當天股價應聲由黑翻紅，終場上漲6.4元，收93.9元，單日漲幅逾7.3%。

去年獲利創56年新高的三聯，展望2024年營運，除了因全球震災頻傳，將挹注自動化監測核心事業營運外；隨著半導體產業景氣回溫，也將帶動三聯電子材料事業同步成長。

三聯2023年合併營收37.02億元，年減3.2%，為史上次高。毛利率14.89%，年減2.12個百分點。稅後純益2.71億元，年增54.9%；EPS為6.52元，雙雙締造成立56年來的獲利新高紀錄。董事會決議擬配發2.6元現金股利及0.5元股票股利，合計配發3.1元股利。

營收 股利

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