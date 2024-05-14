宇峻法說會／新遊戲齊發 今年獲利樂觀

遊戲研發商宇峻（3546）14日召開法說會，宇峻指出，公司今年將有六款遊戲上市，估計全年營運將逐季成長，獲利表現將挑戰近年來新高；法人推估，宇峻今年因多款新遊戲齊發，每股純益有望逾6元以上，重回2022年度的獲利表現。

宇峻今年首季每股純益1.75元，較去年第4季0.82元、去年同期1.12元雙雙成長。宇峻指出，公司從5月起，營運將一路升溫，主要原因在於新遊戲將陸續在各地推出，預料下半年優於上半年，全年優於去年。

宇峻今年總計將推出六款新遊戲，除《閃之軌跡》國際版外，第3季將推出《三國群英傳-國戰版》、《三國群英傳-鴻鵠霸業》及《世紀群英傳等》等即將推出，第4季則會有《搓麻將娛樂》休閒遊戲新品及《三國群英傳-鴻鵠霸業》在台上市，新品幾乎都集中於下半年。

據悉，《三國群英傳-國戰版》、《三國群英傳-鴻鵠霸業》去年已取得中國大陸遊戲版號，今年第3季在當地上市後，宇峻將可獲得分潤收入挹注，推升下半年業績。

此外，另一款遊戲《三國群英傳-策定九州》目前也已取得中國大陸遊戲版號，該遊戲由宇峻IP授權，星輝負責開發製作與上市，預計2025年上市。展望未來，宇峻強調，公司今年起將走出營運谷底，從5月開始會進入密集的遊戲發行，營運則步入收穫期，有信心營收、獲利能再創近期新高點。

除營運有望回溫外，宇峻日前已宣布斥資5.38億元，取得位於台北市羅斯福路的商辦不動產，未來總部位置將從目前的新北市中和區遷往台北市，估計年底前將完成遷移動作。