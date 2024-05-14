瓦城財報／首季獲利年減四成 宣布旗下七品牌漲價4.5%

瓦城（2729）14日表示，因應人力、食材與物料及租金等營運成本持續攀升，集團近三年來將首度調整價格，自5月21日起調整旗下瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心、YABI Kitchen及樂子the Diner共七品牌餐點價格，平均漲幅約為4.5%；月月及甫開幕的BOBO則不予變動。瓦城集團表示，調漲售價實為審慎評估下反映成本，以持續致力於提供顧客最高品質的餐飲服務。

瓦城同時公告首季財報，公司表示，面臨人力、食材與物料及租金等營運成本持續攀升的同時，持續努力進行原物料供應鏈管理及營運成本控管。第1季合併營收為15.37億元，年成長5.27%，再創單季歷史新高，營業毛利7.8億元、營業利益1.17億元、歸屬母公司稅後淨利為0.9億元，年減40%，毛利率及營業利益率分別為50.72%及7.63%，每股盈餘為2.52元。

瓦城今年的展店主力包括全台中式連鎖餐飲龍頭「時時香」及「1010湘」雙品牌，以及全台最大泰式連鎖第一品牌「瓦城」。此外，集團憑藉自身品牌研發以及菜系複製能力，計畫今年推出2個全新餐飲品牌，提供顧客更多樣化的選擇，並透過對各商場及商圈的精準評估，發展最適店型與品牌，2024年目標於全台開出20至25家新店。

瓦城2024年首季共展兩店，分別為台中誠品480店之「非常泰」與「1010湘食堂」，進入台中全新商場誠品生活480，搶攻台中七期商圈人潮，持續以多品牌策略，深耕至全台重要百貨商場。第二季集團展店計畫不停歇，中式餐廳品牌「時時香」繼5月1日插旗桃園新光三越站前店，6月將進駐台中三井購物中心開展新門店，並將於5月份開出新台菜品牌，持續擴大市場版圖。展望第二季營收動能，繼連假熱潮後，母親節、端午節檔期和端午粽外賣商機持續火熱，有益於挹注來客和營收，推動第2季表現將更上層樓。