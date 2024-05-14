協易機第1季 EPS 0.77元 攀上高點

沖床龍頭廠協易機械（4533）董事會昨（13）日通過第1季財報，單季合併稅後純益1.22億元、年增154.1%，每股純益0.77元，獲利為同期新高。

協易機第1季合併營收7.96億元、年減9.8%；4月合併營收3.46億元、年增17.8%，累計前四月合併營收11.42億元、年減2.9%，年減幅度持續收斂。

協易機表示，受惠於AI帶動伺服器、電動車、淨零碳排、航太等趨勢，推升伺服沖床需求明顯增長。協易機主要產品包括門型沖床及C型沖床兩大類，以自有品牌「SEYI」銷售客製化產品，為全球前五大伺服沖床製造商、全球20大工具機設備的領先企業。

近幾年協易機推出強調節能省電的伺服沖床，不僅打入日系汽車零組件，以及歐盟、美國、日本家電設備供應鏈，還規劃以伺服沖床搶攻歐洲電動車市場設備商機，2022年9月取得歐盟工業機械CE認證，成為沖床產業首台通過驗證的伺服沖床。

歐盟預計2026年實施碳稅，節能減碳成為客戶採購設備的重要考量，協易機開發出省電的伺服沖床，標榜可省電四分之一至二分之一，高階家電廠擴充產能可望優先採用，成為協易機歐美及日本訂單穩定增長的主要利基。目前協易機持續強攻德國Bosch及Miele、瑞典伊萊克斯、日本及美國高階家電品牌一階或二階供應鏈，預計將占比逐步提升至30%，汽車產業營收占比則由60%降至50%。

協易機投入綠色沖床設備伺服沖床，成效逐步顯現，集團也陸續接獲3C電子、航太產業訂單，目前在手訂單能見度達半年以上。

法人指出，由於伺服沖床可較傳統機械沖床節省電力，受到客戶青睞，預期出貨占比可望逐步提升。