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騰雲財報／第1季營收、獲利創歷史同期新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

數位轉型服務提供商騰雲（6870）13日召開董事會，通過第1季財務報告。集團合併營收約1.28億元，季減10%，年增13.6%；毛利率70%，稅後淨利達1,163萬元，季減8%，年增逾232%；淨利率由去年3%大幅提高至9%；歸屬母公司淨利1,274萬元，季減39%，年增38%。即使去年9月上櫃增資，股本膨脹下，每股純益0.58元仍優於去年同期0.47元，營收獲利均創下歷史同期新高。

騰雲第1季在台灣營收穩健增長，海外規模化經濟效益顯著，海外營收占比近44%，營收較去年同期年增37%。騰雲以「國際原廠」、「台灣軟體品牌」為核心，以海外代理模式快速拓展業務。核心金流支付平台2023年全年交易額高速增長，台灣市場交易額較前年度成長逾20%；海外市場如日本及馬來西亞的交易額更翻倍成長，年增達到300%。

騰雲解決方案海外授權數增加，並協助上半年指標新客戶全國電子建立電子支付生態圈，從數位支付工具著手，結合客流解決方案，優化及建置消費者體驗及售後保固報修等數位系統，挹注了第1季的營收增長，貢獻未來一次性與持續性收入成長。看好第1季淡季表現仍佳，預期今年逐季隨著產業整體逐步回溫，海內外訂單挹注，推升今年騰雲的海內外營收及獲利成長。

營收 馬來西亞

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