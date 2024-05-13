中菲行首季 EPS 1.58元 本季向好

航空物流業者中菲行（5609）昨（13）日公告首季稅後純益為2.23億元，年減15.9%、季增12.6%，每股純益1.58元。法人分析，隨著航空貨運4月開始回溫，5月價量齊揚，中菲行第2季的營收獲利持續看俏。

中菲行指出，今年國際運輸物流市場依然充滿挑戰，俄烏戰爭未息，紅海危機持續，加上伊朗及以色列的衝突，不但影響區域穩定，也造成運價的波動，而且對於航空公司及船公司航線的安排及貨物的承載產生巨大影響；另外，美國不降息，企業經營成本高，都會增加國際運輸物流業者的挑戰。

中菲行建構的實體通路和虛擬數位平台提供虛實並進專業服務，以明確市場定位，在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略佈局，長期建立的實體通路的競爭力發揮功效。

展望未來，中菲行強化業務擴展的能力，並透過數位轉型、以半自動化創造效益及增加生產力並提昇服務品質，必將持續創造獲利。