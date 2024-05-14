新鉅科上季 EPS -0.43元 無敵-0.32元
新鉅科（3630）昨（13）日公布首季財報，受惠產品結構轉型、費用下降，帶動毛利率提升，單季虧損持續收斂，稅後淨損7,844萬元，每股淨損0.43元，為五季來虧損最少。
新鉅科首季營運轉佳，主要動能來自指紋辨識（FOD）應用及筆電鏡頭出貨成長動。由於產品結構調整，加上費用下降，首季毛利率達7.86%，較去年同期毛損率16.99%轉佳，新台幣貶值也挹注約3,000萬元業外匯兌收益。
無敵（8201）昨日公告首季財報，毛利率17.9%，季減2.2個百分點，年增5.2個百分點，營運續虧，稅後淨損2,013萬元，惟虧損幅度較前一季收斂，每股淨損0.32元。
無敵為英業達旗下亞洲電子辭典領導廠商，以BESTA自有品牌行銷全球，公司早期以電子辭典起家，近年轉型聚焦AI相關領域，也開創雲端相關事業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言