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新鉅科上季 EPS -0.43元 無敵-0.32元

經濟日報／ 記者劉芳妙林薏茹／台北報導

新鉅科（3630）昨（13）日公布首季財報，受惠產品結構轉型、費用下降，帶動毛利率提升，單季虧損持續收斂，稅後淨損7,844萬元，每股淨損0.43元，為五季來虧損最少。

新鉅科首季營運轉佳，主要動能來自指紋辨識（FOD）應用及筆電鏡頭出貨成長動。由於產品結構調整，加上費用下降，首季毛利率達7.86%，較去年同期毛損率16.99%轉佳，新台幣貶值也挹注約3,000萬元業外匯兌收益。

無敵（8201）昨日公告首季財報，毛利率17.9%，季減2.2個百分點，年增5.2個百分點，營運續虧，稅後淨損2,013萬元，惟虧損幅度較前一季收斂，每股淨損0.32元。

無敵為英業達旗下亞洲電子辭典領導廠商，以BESTA自有品牌行銷全球，公司早期以電子辭典起家，近年轉型聚焦AI相關領域，也開創雲端相關事業。

毛利率 財報

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