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平和環保財報／首季 EPS 1.06元 營運穩定成長

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

平和環保（6771）公告2024年第1季營運成果暨4月營收。第1季營收1.51億元、年增1.6%；稅後純益3,106萬元、年增8.57%；每股稅後純益（EPS）1.06元。公司表示，今年以來景氣平穩中有些小波動，代處理廢水量保持穩定，在環保法規加嚴的趨勢以及子公司平和材料加入營運，有利平和環保爭取更多新客戶與新訂單，營運規模穩定成長可望同步反應在公司的獲利表現。

平和環保指出，廢水代處理單價採成本導向的訂價策略，過去兩年與客戶共體時艱，在維持公司合理利潤的前提下，平和環保吸收部分原物料上漲成本，提供客戶階段性優惠措施。去年下半年以來景氣趨於平穩，平和環保在今年也適當地調整折讓幅度，加上子公司清境承接客戶廢棄物清除專案的利潤回復至正常水準，平和環保第1季毛利率47%，較去年同期增加3個百分點，帶動獲利成長幅度超越營收表現。

子公司平和材料以高濃度氨氮廢水回收再利用為主，目前尚在試營運階段，未來代處理量可望逐步成長。在放流水標準分階段加嚴，尤其在氨氮管制限值方面，平和環保的廢水代處理業務可望受惠。除了平和材料之外，子公司鳳嘉、清境及萬境除了承接集團業務，亦分別獨立銷售基本化學品和廢水處理藥劑，承接廢棄物清除專案，積極為集團作出貢獻。

平和環保4月營收5,239萬元、年增3.3%；累計前四月營收2.03億元、年增2.05%。

營收 環保

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