藥華藥（6446）昨（13）日公告首季稅後純益3.3億元，季增1.84倍，去年同期則為虧損，單季每股純益1元，本業首度轉盈。

藥華藥董事會也通過罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）於加拿大經銷、授權事宜之條件書（Non-Binding Term Sheet）。

藥華藥首季合併營收16.5億元，年增86%，增幅為上市櫃（不含興櫃）生技醫療企業之冠；毛利率88%，季增3個百分點。

受益於營運規模擴大，首季本業開始獲利，營業利益1,758萬元，稅後純益3.3億元，每股純益1元。藥華藥去年第4季稅後純益約1.16億元，主要由利息收入2.13億元貢獻。

藥華藥董事會同時通過Ropeg於加拿大經銷、授權事宜條件書，計劃與某國外藥廠合作拓展Ropeg的加拿大市場，並授權董事長進行後續協商及簽訂合約等相關事宜。條件書是雙方正式合約前的意向表達，由於內容包含保密條款，故授權具體條件和金額等細節暫不對外公開。雙方若達成協議，將在正式簽約後再行公告。

藥華藥執行長林國鐘表示，公司已規劃北美加拿大市場銷售多年，基於北美市場中加拿大新藥售價一般遠遠低於美國，但在公司團隊的努力下，經與數家代理商洽談後，已尋獲較具創新性的行銷公司，精準鎖定目標族群，Ropeg於加拿大藥價有望不低於日本。該公司將盡快將Ropeg引進加拿大，讓更多北美PV病患受惠。

藥華藥表示，Ropeg用於原發性血小板過多症（ET）及真性紅血球增多症（PV）的臨床試驗都有在加拿大進行，當地醫生及病人均有很好的極正面經驗，加拿大骨髓增生腫瘤（MPN）社群也均引頸期盼Ropeg在加拿大上市，以造福更多患者。

綜觀藥華藥的新藥全球佈局，於歐洲、拉丁美洲和加拿大等地將Ropeg授權給國外藥廠在當地申請藥證及上市行銷銷售，而在其他主要市場則建立子公司自行經營。隨著上市國家逐步增加，Ropeg持續拓展全球市場，幫助全球更多PV患者，公司正向看待營運動能。