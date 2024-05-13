晟德財報／首季淨損5.4億元、每股淨損0.78元 營業利益增248%

晟德（4123）13日公告第1季財報，營收3.6億元，營業利益約4,200萬元，較去年同期大幅成長248%；惟所持金融資產股價仍受國際政經影響而波動，導致認列評價損失5.5億元，第1季稅後淨損5.4億元，每股淨損0.78元。

晟德營收組成主要來自醫藥事業以及益生菌事業（子公司豐華生技），醫藥事業主要產品為處方用水劑藥品，在疫後呈現穩健成長，第1季約貢獻七成營收。益生菌事業方面，豐華生技受惠於消費市場對機能性益生菌需求提升，首季訂單及獲利能力顯著成長，營收較去年同期成長約10.4%，銷貨毛利大增76.7%，EBITDA亦大幅提升283.6%，稅後虧損收斂至258萬元，即將轉虧為盈。

晟德4月單月合併營收1.41億元，年增45.68%，月增20.82%，累計營收創下六年來新高，全年有望持續以雙位數成長。

晟德董事長王素琦表示，本季投資事業主要認列採權益法之投資損失1.4億元、及金融資產評價損失5.5億元，以上財務認列之投資損失皆不影響現金流。

晟德持股超過20%之核心事業群採權益法認列，按各公司損益入帳。值得注意的是核心事業群中，本季東曜藥業及博晟生醫表現亮眼。東曜基地位於中國大陸蘇州，為一全方位CDMO公司，除了自有產品外，也提供一站式CDMO服務，並在ADC領域中占有一席之地，今年第1季營收達10億元，年增68%，首度轉虧為盈，淨利約3,300萬元，後勢持續看漲。

另一方面，博晟生醫亦表現出色，受惠於旗下抗生素以及膝關節修復產品持續放量，今年以來業績持續以3位數成長，截至4月累計營收已超過去年第2季水準，預計年度虧損將大幅收斂，明年有望轉虧為盈。

此外，晟德採權益法認列之持股，同時具備高技術門檻及高爆發性，資本市場也看好此類公司未來的成長前景，並給予高度評價。以順藥為例，由於臨床試驗進展順利，首季市值飆升逾300億，惟晟德持股順藥33.4%，因權益法認列關係，其市場價值無法反映於財報當中。總體而言，晟德持有之權益法資產，其帳面價值未能充分體現之潛在市場價值，已逾百億。另一方面，晟德持股小於20%之公司則以金融資產認列，按市值入帳，此主要受到股價波動影響甚鉅，本季認列金融資產評價損失5.5億元。

展望後市，王素琦表示，除了上述豐華、東曜、博晟等公司陸續傳出捷報外，晟德下半年即將迎來順藥臨床2b期臨床試驗解盲，並啟動授權談判、賽生醫藥完成私有化，處分投資利益上看6億元、以及減肥新藥生力軍奧孟亞登錄興櫃等利多，再加上醫藥及益生菌事業營收起飛，集團將進入高速成長期。