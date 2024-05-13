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晟德認金融資產評價損失 首季每股虧0.78元

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
晟德董事長王素琦。圖／晟德提供
晟德董事長王素琦。圖／晟德提供

晟德（4123）今（13）日公告第1季合併財報，單季營收3.6億元，營業利益約4200萬元，較去年同期大幅提升248%；但收到金融資產股價受國際政經影響波動，認列不影響現金流的評價損失5.5億元，第1季稅後淨損5.4億元，每股虧損0.78元。

晟德說明，第1季投資事業主要認列採權益法的投資損失1.4億元及金融資產評價損失5.5億元，相關投資損失不影響現金流。持股超過20%的核心事業群採權益法認列，按各公司損益入帳。

其中，核心事業群中，首季東曜藥業(1875.HK)及博晟生醫(6733)表現亮眼。東曜單季營收達10億元，年增68%，轉虧為盈獲利約3300萬元。博晟受惠抗生素以及膝關節修復產品持續放量，今年來業績持續以3位數成長，截至4月累計營收已超過去年第2季，預計年度虧損將收斂，明年有望轉虧為盈。

晟德表示，採權益法認列的持股，因具備高技術門檻及高爆發性。以順藥(6535)為例，臨床試驗進展順利，首季市值飆升逾300億，惟晟德持股順藥33.4%，因權益法認列，市場價值無法反映於財報當中。

總體來看，晟德持有的權益法資產，帳面價值未能充分體現潛在市場價值，已逾百億。另外，持股小於20%的公司則以金融資產認列，按市值入帳，受到股價波動影響，第1季認列金融資產評價損失5.5億元。

另外，晟德本身營收組成主要來自醫藥事業以及益生菌事業(子公司豐華生技)，第1季醫藥事業約貢獻7成營收。益生菌事業方面，豐華首季營收較去年同期成長約10.4%，銷貨毛利增76.7%，EBITDA提升283.6%，稅後虧損收斂至258萬元，可望轉虧為盈。

展望後市，晟德認為，除豐華、東曜、博晟等公司可望傳出捷報，下半年順藥2b期臨床試驗解盲，並啟動授權談判，賽生醫藥(6600.HK)完成私有化，處分投資利益上看6億台幣，加上減肥新藥生力軍奧孟亞登錄興櫃等，集團有望進入高速成長期。

晟德 營收

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