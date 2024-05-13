中裕財報／愛滋病藥助威 首季營運大幅改善、已接近損益兩平

中裕（4147）13日董事會通過今年第1季財報，營收約1.79億元，年增約1.5倍，主要受惠愛滋新藥市場拓展；本期淨損1,603.9萬元，較去年同期比較大幅收斂八成，每股純損為0.06元，本季營運並已經實質達到正的現金淨流入。

中裕新藥並表示，今年首季已順利完成現金增資16.4億元，每股淨值從10.14元提高至15.42元，已大幅改善財務結構。2024年第1季淨損1,603.9萬元中，包括不影響現金流量之認列現金增資員工認股酬勞成本1,426萬元，若扣除此部分影響，本季營運已接近損益兩平，為歷年來單季難得紀錄。

中裕新藥表示，若依照公司第1季現金流量表所示，營業活動之現金流入為2,738.9萬元，證明本季營運成果已經實質達到正的現金淨流入。

中裕日前宣布，旗下TMB365／380核心組2q臨床提前完成收案，預計2024年底至2025年初即可獲得數據分析。內部規畫，接續2b臨床時，即會積極啟動與國際大藥廠的授權談判。