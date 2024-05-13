新鉅科財報／產品轉型費用下降 首季每股淨損0.43元

光學鏡頭廠新鉅科（3630）公布首季財報，受惠產品結構轉型、費用下降，帶動毛利率提升，首季虧損持續收斂，單季稅後淨損7,844萬元，每股淨損0.43元，為五季來虧損最小。

新鉅科4月營收1.54億元，月增8.9%、年增36%，為三個月來最佳，累計今年前四月營收6.19億元，年增43.9%，首季營運主要成長動能主要來自指紋辨識（FOD）應用及NB鏡頭出貨成長等帶動。由於產品結構調整，加上費用下降，首季毛利率達7.86%，較去年同期毛損率16.99%轉佳，首季因新台幣貶值，也挹注約3,000萬元業外匯兌收益。

法人表示，新鉅科今年主要成長除了NB鏡頭出貨升溫外，目前手機很多新案預計本季末、第3季開始量產，包括5,000萬畫素、5P鏡頭，以及潛望式鏡頭也計畫今年底量產，出貨中國大陸一線手機大廠，整體下半年營運將優於上半年。