快訊

懷孕女醫遭資深男醫違法排值過夜班 院方調查出爐：霸凌成立

環狀線11處位移要開始修了 新北捷運局進場架設施工架

巧遇極光！客機改航線繞圈讓乘客欣賞 竟被投訴延誤航班

萬泰科財報／第1季獲利7761萬元 五季以來新高、第2季持續成長

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

萬泰科（6190）13日公布2024年第1季稅後純益7,761.8萬元，季增19.4%，年增43.7%，為五季以來新高，第1季每股稅後純益（EPS）為0.5元，去年第4季EPS為0.42元，去年同期EPS為0.35元。

近期銅價大漲，已經來到每噸1萬美元左右，使得客戶開始追加訂單，對萬泰科的營收與獲利有正面幫助，加上訂單優於預期，法人預估，該公司第2季業績將季增與年增，有機會成長兩位數，毛利率同步墊高。

萬泰科指出，該公司報價都採上個月銅均價作為基礎，最近的銅價上漲幅度較大，客戶預期後續將漲價之下，確實開始追單。萬泰科銅料庫存水位通常控制在兩個月左右，近期與客戶報價基礎仍維持過往默契，沒有改變，但在銅價上漲趨勢下，對該公司的營收與獲利將有正面幫助。

萬泰科2024年第1季營收17.05億元，季增13.37%、年增4.65%，創近三季新高。該公司指出，目前高階線種出貨占比有擴大跡象，包括網通產業CAT 6A等級的傳輸線，繼續受到美洲客戶導入資料中心，歐洲客戶也蓄勢待發，耐燃通訊多用途纜線（CMP）交貨量也在增加。

至於低軌衛星大客戶之間的合作，萬泰科除了持續穩定供應地面接收站的網路線，可望進一步切入電源線供應商地位，第4代電源線新品已經送樣爭取認證，預計下半年可望開始貢獻營收，挹注全年營收雙位數成長，獲利則優於先前預期。

營收 萬泰科

延伸閱讀

藍天財報／首季 EPS 達1.42元 第2季筆電業務可望續揚

和泰車財報／第1季 EPS 10.56元 又賺一個資本額

航運激烈多空交戰 陽明於漲停價附近開開關關

中信金（2891）股價飆還能買嗎？不敗教主揭：為何過去股利差為何堅持存它！

相關新聞

真正的「雞蛋股」 大武山6月將掛牌

全台最大規模的單一蛋雞飼養廠大武山6月將掛牌上市，營運長魏毓恆表示，今年將於彰化建設大型雞蛋洗選與加工廠，每日洗選蛋量可...

富驊首季每股純益0.39元 看好本季軍規網通產品放量

富驊（5465）公布首季財報，首季合併營收13億元、年增2.7%、季減6%，稅後淨利5,798萬元、年減17%，毛利率1...

群翊股價亮燈漲停 股息殖利率誘人股東會行情暖身

PCB半導體設備商群翊（6664）13日股價亮燈漲停達到204.5元，該公司擬對去年配息8元創新高，以上周五收盤價186...

大陸反手拋售NAND Flash庫存 群聯股價開盤跌停

群聯上周五（10日）舉行法說，雖公布首季繳出每股純益12.02元獲利佳益，但公司釋出大陸已吃了很多庫存並反手拋貨，儘管群...

家登旗下家碩上櫃掛牌漲逾31% 展現蜜月行情

家登旗下家碩（6953）13日上櫃掛牌展現蜜月行情，開盤漲逾31%，家登（3680）董事長邱銘乾身兼家碩董事長，他看好家...

家登旗下小金雞家碩掛牌上櫃 開盤大漲逾三成

半導體設備商家碩科技（6953）13日以每股216.8元正式掛牌上櫃，股價開盤大漲超過30％，並站在280元以上，展現蜜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。