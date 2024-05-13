萬泰科財報／第1季獲利7761萬元 五季以來新高、第2季持續成長

萬泰科（6190）13日公布2024年第1季稅後純益7,761.8萬元，季增19.4%，年增43.7%，為五季以來新高，第1季每股稅後純益（EPS）為0.5元，去年第4季EPS為0.42元，去年同期EPS為0.35元。

近期銅價大漲，已經來到每噸1萬美元左右，使得客戶開始追加訂單，對萬泰科的營收與獲利有正面幫助，加上訂單優於預期，法人預估，該公司第2季業績將季增與年增，有機會成長兩位數，毛利率同步墊高。

萬泰科指出，該公司報價都採上個月銅均價作為基礎，最近的銅價上漲幅度較大，客戶預期後續將漲價之下，確實開始追單。萬泰科銅料庫存水位通常控制在兩個月左右，近期與客戶報價基礎仍維持過往默契，沒有改變，但在銅價上漲趨勢下，對該公司的營收與獲利將有正面幫助。

萬泰科2024年第1季營收17.05億元，季增13.37%、年增4.65%，創近三季新高。該公司指出，目前高階線種出貨占比有擴大跡象，包括網通產業CAT 6A等級的傳輸線，繼續受到美洲客戶導入資料中心，歐洲客戶也蓄勢待發，耐燃通訊多用途纜線（CMP）交貨量也在增加。

至於低軌衛星大客戶之間的合作，萬泰科除了持續穩定供應地面接收站的網路線，可望進一步切入電源線供應商地位，第4代電源線新品已經送樣爭取認證，預計下半年可望開始貢獻營收，挹注全年營收雙位數成長，獲利則優於先前預期。