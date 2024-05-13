真正的「雞蛋股」 大武山6月將掛牌

全台最大規模的單一蛋雞飼養廠大武山6月將掛牌上市，營運長魏毓恆表示，今年將於彰化建設大型雞蛋洗選與加工廠，每日洗選蛋量可以達到百萬顆，市占率達10%，並跨入國際市場。

魏毓恆表示，大武山牧場從2013年起即與日本最大蛋雞牧場「TAMAGO & COMPANY株式會社」進行交流，不僅品質與技術跟國際接軌，也預計於2024年6月在台正式對消費者推出生食級的「幸せ鮮蛋」。

魏毓恆指出，大武山主要產品涵蓋鮮蛋、液蛋、溏心蛋、蛋捲等產品，鮮蛋日產量高達80萬顆以上，並在屏東、台南、桃園三地設有牧場與洗選場，2023年營收11.49億元，生鮮雞蛋約佔79%，液蛋17%，蛋加工品及中雞銷售約占4%。

魏毓恆表示，公司產品銷售主要分為B2B與B2C兩大面向，B2B的部分主要供貨給麥當勞、早安美芝城、三井日本料理、丸龜製麵等全台知名餐飲業者；B2C的部分則是主要將產品透過全聯、全家、7-ELEVEN、大潤發、家樂福量販店等通路銷售給消費者。

魏毓恆指出，台灣蛋雞產業正面臨多重挑戰，包括生產效率的下降、成本的不斷上升以及市場的飽和，產業的持續發展需加強食品安全管理，推動溯源制度。近年來，飼養規模的縮小及飼養戶數的增加使得家禽防疫和飼養管理變得尤為關鍵；此外，國際原物料、運費和油料的上漲，使得國內飼料價格上揚。因此，如何提升生產效率、優化飼養管理就成為了牧場需要思考的關鍵。

魏毓恆說，大武山牧場透過一體化的產業結構，構築了強大的競爭優勢，有專業獸醫照顧、五星牧場設備、精準飼料配方，到最終產品的洗選和包裝流程，全程自動化的科技優質管理確保產品的高品質和安全性，更打破傳統產銷體系，有助於建立公司自有品牌；使蛋品的量與質更加穩定，並降低成本、提升獲利。