台灣首家純雞蛋股將登錄興櫃 大武山14日舉辦上市前業績發表

全台最大規模的單一蛋雞飼養廠大武山（6952）將於14日舉辦上市前業績發表會。該公司主要產品涵蓋鮮蛋、液蛋、溏心蛋、蛋捲等產品，鮮蛋日產量高達80萬顆以上；在屏東、台南、桃園三地設有牧場與洗選場。該公司2023年營收新台幣11.49億元，生鮮雞蛋約佔79%，液蛋17%，蛋加工品及中雞銷售約占4%。

大武山資本額6.07億元，2023年營收11.48億元、稅後純益7208萬元、每股盈餘1.23元，將於14日舉辦上市前業績發表會，最快將在今年6月登錄興櫃，成為國內第一檔純雞蛋股。

大武山牧場營運長魏毓恆表示，公司產品銷售主要分為B2B與B2C兩大面向，B2B的部分主要供貨給麥當勞、早安美芝城、三井日本料理、丸龜製麵…等全台知名餐飲業者；B2C的部分則是主要將產品透過全聯福利中心、全家便利商店、7-ELEVEN、大潤發、家樂福量販店…等通路銷售給消費者。

台灣蛋品根據加工層次大致上分為洗選鮮蛋、液蛋產品與加工蛋產品三大類。洗選鮮蛋為最初級的加工產品，它通過食品安全衛生的標準，給消費者帶來安全保障；液蛋產品則提供了一個對於規格外雞蛋及剩蛋的有效去化路徑；而加工蛋產品，如雞蛋布丁、蛋捲…，則為附加價值較高的成品。

魏毓恆營運長進一步指出，台灣蛋雞產業正面臨多重挑戰，包括生產效率的下降、成本的不斷上升以及市場的飽和，產業的持續發展需加強食品安全管理，推動溯源制度。近年來，飼養規模的縮小及飼養戶數的增加使得家禽防疫和飼養管理變得尤為關鍵；此外，國際原物料、運費和油料的上漲，使得國內飼料價格上揚。因此，如何提升生產效率、優化飼養管理就成為了牧場需要思考的關鍵。

有別於同業，大武山牧場透過一體化的產業結構，構築了強大的競爭優勢。運用一條龍規模化策略，嚴格控管從雛雞培育到成雞的各個階段，不僅有專業獸醫照顧、五星牧場設備、精準飼料配方，到最終產品的洗選和包裝流程，全程自動化的科技優質管理不僅確保了產品的高品質和安全性，更打破傳統產銷體系，有助於建立公司自有品牌；亦使蛋品的量與質更加穩定，並降低成本、提升獲利。

此外，一般未煮熟的雞蛋容易含有沙門氏菌引發食物中毒；而要產出生食級的雞蛋則需要有相當潔淨的飼養環境、上百個採檢點、雞隻全天候健康監控、沙門氏菌疫苗接種、優質無添加飼料、品保檢驗…等嚴格管理，以確保衛生和品質，因此台灣很少有業者能產出生食級的雞蛋。

大武山牧場從2013年起即與日本最大蛋雞牧場「TAMAGO&COMPANY株式會社（原：伊勢食品）」進行交流，不僅品質與技術跟國際接軌，也預計於2024年6月在台正式對消費者推出生食級的「幸せ鮮蛋」，雙方也攜手合作興建彰化洗選廠預計於2024年底落成，未來更可望聯手在海外建廠投資，擴大營運規模。