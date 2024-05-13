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巧新興櫃轉上市 手握38款新車開發訂單

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
巧新今日掛牌上市。業者提供
巧新今日掛牌上市。業者提供

巧新（1563）於13日掛牌上市，受惠於全球豪華汽車市場之終端消費客群穩固，帶動整體銷量穩健增長，巧新藉優越的品質快速在國際超跑與豪華汽車市場打響名號，快速擴張版圖，目前已累積包括 JaguarLandRover、Lexus(豐通)、FCA、MercedesBenz、BMW、法拉利、保時捷等共 30 個國際車廠客 戶、42 個品牌的合作經驗，加上再生鋁料 RESAICAL®碳排放優勢，目前更已取得六家豪華品牌車廠客戶認證可投入生產使用，創造公司整體訂單能見度，亦較原生鋁降低約 95%碳排放優勢。

巧新今日掛牌典禮上更見全球限量車款-勞斯萊斯庫里南 BLUESHADOW「幻藍謐影」。為致敬 62 英里外的太空邊界「卡門線」，打造全球僅 62 輛，台灣僅此唯一一輛的珍稀車型。 CullinanBlackBadge「BlueShadow」私人收藏系列是以探索太空的美麗和神秘的主題現身，展現令人驚豔之姿。

巧新為 BlueShadow 量產輪圈的唯一供應商，其歷經 2 年時間與主要客戶勞斯萊斯共同開發設計至量產。此次在輪圈的造型設計上，沿用 CullinanBlackBadge 輪圈造型。表面處理方面，則於車刀面做透明黑噴塗，與現有 CullinanBlackBadge 輪圈做區分，並將限量典藏版的 BlueShadow「幻藍謐影」提升到更高層次。

巧新於 2000 年跨入汽車零組件產業，且自 2001 年打入通用汽車的 GMT800 之第一顆輪圈生 產，第一只貨櫃出貨以來，以「移動產業鍛造產品解決方案提供者」為核心，憑藉優越的品質快速在國際超跑與豪華汽車市場打響名號，快速擴張版圖。

巧新科技董事長黃聰榮於掛牌典禮中表示 ，我們擁有 42 個品牌客戶這樣的寶貴資產，我們將擴大與他們的合作，並且運用核心鍛造技術，持續開發與推廣新產品。

太空 車市

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