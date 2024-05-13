家碩今以216.8元上櫃交易 首日漲幅一度達37.5%

家登集團旗下的家碩科技（6953）今（13）日以每股216.8元正式掛牌上櫃，盤中一度來到298元，漲幅達37.5%。家碩主要提供應用於極紫外光（EUV）光罩及高階光罩傳載自動化技術解決方案，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理等。法人表示，以目前全球半導體市場趨勢以及公司營運表現來看，家碩今年營運可望有雙位數成長。

家登主要銷售地區包括台灣、美國、以色列、愛爾蘭、中國等地。受惠全球半導體需求強勁，該公司今年第1季營收新台幣3.3112.8%，稅後純 益利新5109.5萬元，每股純益1.87元，優於前一季的0.45元，營運表現亮眼。

家碩今日並由董事長邱銘乾與總經理詹印豐於櫃買中心舉掛牌擊鼓儀式，公司營運邁向一新里程碑。

邱銘乾表示，掛牌伴隨5G智慧型手機、高性能計算（不斷提升，全球半導體產業高速成長，順勢推動光罩相關產品需求上揚。隨著EUV（極紫外線）浸潤技術成為先進半導體製程的標配後，在嚴苛的製程環境中，提高關鍵部件的製造、處理和存儲效率也是各家業者所重視的。近年來家碩專研開發先進的EUV光罩傳載整合解決方案以及PVD，為的就是希望藉此延伸和優化高階光罩相關方案，以提供更多高端產品。

邱銘乾強調，為強化市場競爭力，家碩亦致力於提升旗下產品的技術含量，例如開發AOI光罩潔淨檢測和搭載人工智能。此舉將有助提高檢測效率並進一步提升產品質量。同時該公司也計畫建廠擴產和積極擴展海外市場以滿足未來市場的需求。

此外，因應如美國的晶片與科學法案、歐盟晶片法案等全球政治情勢變化，各國政府紛紛推動半導體供應鏈在地化，家碩也同步進行供應鏈策略的調整，以更靈活地適應全球市場的新規則。

詹印豐表示，這幾年來公司專注於光罩智慧傳載及微汙染防制技術，並深獲客戶肯定；未來，公司也將持續藉「整合光罩傳載、交換、檢測、汙染防制、清潔及儲存管理等技術」、「PVD」、「積極跨入高頻通訊車載電子領域」等面向，為客戶提供光罩儲存充氣倉儲和光罩清洗機的全方位解決方案，對於後續營運動能，公司相當樂觀。