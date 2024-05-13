家登旗下家碩上櫃掛牌漲逾31% 展現蜜月行情

家登旗下家碩（6953）13日上櫃掛牌展現蜜月行情，開盤漲逾31%，家登（3680）董事長邱銘乾身兼家碩董事長，他看好家碩未來的成長性與競爭力。家登今日股價也同步開高漲逾2%。

家碩科技13日以每股216.8元正式掛牌上櫃，受惠全球半導體需求強勁，該公司今年第一季營收新台幣3.31億元，年增12.8%，稅後淨利新台幣51,095仟元，EPS 1.87元，營運表現亮眼。以目前全球半導體市場趨勢以及公司營運表現來看，家碩今年營運可望有雙位數成長的好成績。

家碩日前法說會強調，公司獨特競爭力是與大客戶長期一起技術開發，是高度客製化產品，客戶不會輕易更換，與母公司家登紫外光光罩傳送盒（EUV POD）搭配銷售，具有高技術專利保護且要經艾司摩爾（ASML）公司重新認證不易。

家碩提到，與母公司家登一起開發下世代關鍵製程，全力發展高效能極紫外光光罩傳送盒相關之保護、充氣、儲存技術，並已取得台南科學園區第三期土地，預計興建5,000坪工廠以因應未來產能成長需求。