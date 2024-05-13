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家登旗下小金雞家碩掛牌上櫃 開盤大漲逾三成

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
家登暨家碩董事長邱銘乾。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
家登暨家碩董事長邱銘乾。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

半導體設備商家碩科技（6953）13日以每股216.8元正式掛牌上櫃，股價開盤大漲超過30％，並站在280元以上，展現蜜月行情。法人表示，以目前全球半導體市場趨勢以及公司營運表現來看，家碩今年營運可望有雙位數成長的好成績。

家碩主要提供應用於EUV光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理等；主要銷售台灣、美國、以色列、愛爾蘭、中國等地。受惠全球半導體需求強勁，該公司今年第1季營收3.31億元、年增12.8％，稅後淨利新台幣5,109萬元，每股淨利1.87元，營運表現亮眼。

隨著EUV（極紫外線）曝光季曙成為先進半導體製程的標配後，在嚴苛的製程環境中，提高關鍵部件的製造、處理和存儲效率也是各家業者所重視的。近年來家碩專研開發先進的EUV光罩傳載整合解決方案以及PVD相關設備，為的就是希望藉此延伸和優化高階光罩相關方案，以提供更多高端產品。

為強化市場競爭力，家碩亦致力於提升旗下產品的技術含量，例如開發AOI光罩潔淨檢測和搭載AI的檢測技術，此舉將有助提高檢測效率並進一步提升產品質量。同時該公司也計畫建廠擴產和積極擴展海外市場以滿足未來市場的需求。

此外，因應如美國的晶片與科學法案、歐盟晶片法案等全球政治情勢變化，各國政府紛紛推動半導體供應鏈在地化，家碩也同步進行供應鏈策略的調整，以更靈活地適應全球市場的新規則。

家碩表示，這幾年來公司專注於光罩智慧傳載及微汙染防制技術，並深獲客戶肯定；未來，公司也將持續藉「整合光罩傳載、交換、檢測、汙染防制、清潔及儲存管理等技術」、「PVD設備應用拓展」、「積極跨入高頻通訊車載電子領域」等面向，為客戶提供光罩儲存充氣倉儲和光罩清洗機的全方位解決方案，對於後續營運動能，公司相當樂觀。

光罩 半導體

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