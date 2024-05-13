大綜AI伺服器 催動業績

大綜（3147）搭上AI熱潮，總經理曾振順指出，隨著大客戶海外擴廠，以及中小企業對AI伺服器需求強勁帶動下，今年營運將優於去年。

大綜日前公布首季財報，單季營收10.08億元，季減11.2%，年增29.41%；歸屬母公司業主淨利7,928萬元，季增27.4%，年增163.3%，每股純益2.03元，寫同期新高。

曾振順透露，新訂單AI伺服器單價高，大客戶自去年第3季起出貨大幅提升，看好AI伺服器銷售暢旺，預期今年營運將逐季攀升，伴隨下半年企業對AI PC需求持續增加，可望帶動大綜今年營運比去年好。

曾振順指出，多家大客戶前往日本、美國擴廠，加上中小企業需求攀升，帶動大綜服務與基礎建置業務。