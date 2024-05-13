中裕愛滋藥 進度超前

中裕（4147）近日公告，該公司TMB-365及TMB-380兩個月合併用藥注射一次的抗愛滋病療法，臨床2a試驗已提前完成全部受試者收案，預計今年底獲得數據分析，若明年啟動臨床2b試驗，就可啟動與國際大藥廠的授權談判。

中裕公告，該公司TMB-365和TMB-380組合雙月注射愛滋病治療2a期臨床試驗，最後一名受試者已開始治療。本次臨床試驗目的係以TMB-380/TMB-365組合作為維持療法，採用每八周一次的給藥方案，以獲取雙抗組合有效性、安全性資料等資訊。

中裕表示，這項研究的目標患者對象為已通過一線或二線治療，病毒量受到抑制的愛滋病患者，這在美國屬於這一類前線用藥的愛滋病患，估逾60萬人。