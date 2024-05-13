快訊

男持球棒搶銀樓打傷老闆夫妻 警上班途中發現合力逮捕

賴清德未拜會在野黨 在野批當選後「空白4個月」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大宇資新遊戲 銷售火熱

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲研發商大宇資（6111）新款自研恐怖遊戲《女鬼橋二 釋魂路》日前在STEAM平台全球上線，開賣不到半天，就衝上暢銷排行榜第四名、新品排行榜第二名，有望挹注本季業績成長。

據悉，《女鬼橋二 釋魂路》開賣僅12小時，銷售量已突破1.5萬套，發售日當天有超過3,000人同時在線遊玩，不少遊戲討論區給予「極度好評」，凸顯出大宇資在恐怖遊戲製作的品質佳。

大宇資另一款代理遊戲《洶湧海豚DolphinWave》近期也展開事前登錄活動，期盼透過二款新品為遊戲傳統淡季添增新動能，強化市場競爭力，迎接第3季傳統暑假遊戲旺季到來。

大宇資日前展示多款新遊戲產品，包括《咒》、《三國戰旅 亂世行》、《拾光酒館》以及《Voice Love on Air》，期盼挹注今年營運表現，《女鬼橋二 釋魂路》上市後，有望再添營運動能。

大宇資 暑假 運動

延伸閱讀

想慶祝母親節…兒子一句童言回應令港媽感動淚崩 網頻恭喜：教子有方

中年女同事超難搞？上班怨家事、公司待遇「這樣做更煩」 網笑：更年期

祝賀母親節 賴清德：三項友善育兒政策 減輕家長負擔

蘋果自研晶片 AI軍備競賽中尋求優勢

相關新聞

大綜AI伺服器 催動業績

大綜（3147）搭上AI熱潮，總經理曾振順指出，隨著大客戶海外擴廠，以及中小企業對AI伺服器需求強勁帶動下，今年營運將優...

中裕愛滋藥 進度超前

中裕（4147）近日公告，該公司TMB-365及TMB-380兩個月合併用藥注射一次的抗愛滋病療法，臨床2a試驗已提前完...

上詮 搶攻先進封裝

光被動元件大廠上詮（3363）將於5月30日召開股東會，經營團隊在營業報告書中表示，積極推進共同封裝光元件（CPO）技術...

製鞋類股 來億6月上市

國內製鞋相關類股再添生力軍！製鞋大廠來億-KY（6890）已訂6月中旬掛牌上市。法人估，來億今年受惠於Adidas及HO...

美而快私募 將洽特定人

美而快國際（5321）董事會近期決議通過私募案，以不超過5,000張股權，引進策略性投資人，強化競爭優勢，積極拓展複合式...

櫃買業績秀 七連發

配合上櫃公司2024年第1季財務報告及興櫃公司2023年度財務報告的公布，櫃買中心將自17日起於台北花園大酒店二樓國際廳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。