大宇資新遊戲 銷售火熱

遊戲研發商大宇資（6111）新款自研恐怖遊戲《女鬼橋二 釋魂路》日前在STEAM平台全球上線，開賣不到半天，就衝上暢銷排行榜第四名、新品排行榜第二名，有望挹注本季業績成長。

據悉，《女鬼橋二 釋魂路》開賣僅12小時，銷售量已突破1.5萬套，發售日當天有超過3,000人同時在線遊玩，不少遊戲討論區給予「極度好評」，凸顯出大宇資在恐怖遊戲製作的品質佳。

大宇資另一款代理遊戲《洶湧海豚DolphinWave》近期也展開事前登錄活動，期盼透過二款新品為遊戲傳統淡季添增新動能，強化市場競爭力，迎接第3季傳統暑假遊戲旺季到來。

大宇資日前展示多款新遊戲產品，包括《咒》、《三國戰旅 亂世行》、《拾光酒館》以及《Voice Love on Air》，期盼挹注今年營運表現，《女鬼橋二 釋魂路》上市後，有望再添營運動能。