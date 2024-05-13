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大專生證券種子營來了
為增進年輕族群對資本市場及櫃買商品的瞭解，櫃買中心今年持續舉辦「大專生證券菁英種子培育營」。
櫃買中心表示，2008年起每年均舉辦「大專生證券菁英種子培育營」，至今年不僅已邁入第17年，更適逢櫃買中心成立30周年，將規劃豐富課程與競賽活動，協助關注資本市場的年輕學子，對相關議題有更深入的認識，提供絕佳的學習機會。
本次「大專生證券菁英種子培育營」沿用線上學習結合實體決賽的方式辦理。本活動報名時間自5月10日起至6月30日止。參加活動完全免費，歡迎大專院校同學們三至五人組隊，完成線上課程學習並錄製以櫃買商品為投資組合的簡報影片，上傳至指定網址參加競賽，勝出隊伍最高可獲得5萬元獎金及獎狀。
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