快訊

男持球棒搶銀樓打傷老闆夫妻 警上班途中發現合力逮捕

賴清德未拜會在野黨 在野批當選後「空白4個月」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大專生證券種子營來了

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

為增進年輕族群對資本市場及櫃買商品的瞭解，櫃買中心今年持續舉辦「大專生證券菁英種子培育營」。

櫃買中心表示，2008年起每年均舉辦「大專生證券菁英種子培育營」，至今年不僅已邁入第17年，更適逢櫃買中心成立30周年，將規劃豐富課程與競賽活動，協助關注資本市場的年輕學子，對相關議題有更深入的認識，提供絕佳的學習機會。

本次「大專生證券菁英種子培育營」沿用線上學習結合實體決賽的方式辦理。本活動報名時間自5月10日起至6月30日止。參加活動完全免費，歡迎大專院校同學們三至五人組隊，完成線上課程學習並錄製以櫃買商品為投資組合的簡報影片，上傳至指定網址參加競賽，勝出隊伍最高可獲得5萬元獎金及獎狀。

大專 櫃買中心 資本市場

延伸閱讀

中國經濟下行 金融三業全面縮手曝險降至1兆元

SHEIN傳轉往英國上市

把00940換成元大金（2885）會比較好嗎？ 專家曝原因：我覺得不一定！

美國債務超過34兆美元 台灣名列第12！最大債主竟是這國

相關新聞

大綜AI伺服器 催動業績

大綜（3147）搭上AI熱潮，總經理曾振順指出，隨著大客戶海外擴廠，以及中小企業對AI伺服器需求強勁帶動下，今年營運將優...

中裕愛滋藥 進度超前

中裕（4147）近日公告，該公司TMB-365及TMB-380兩個月合併用藥注射一次的抗愛滋病療法，臨床2a試驗已提前完...

上詮 搶攻先進封裝

光被動元件大廠上詮（3363）將於5月30日召開股東會，經營團隊在營業報告書中表示，積極推進共同封裝光元件（CPO）技術...

製鞋類股 來億6月上市

國內製鞋相關類股再添生力軍！製鞋大廠來億-KY（6890）已訂6月中旬掛牌上市。法人估，來億今年受惠於Adidas及HO...

美而快私募 將洽特定人

美而快國際（5321）董事會近期決議通過私募案，以不超過5,000張股權，引進策略性投資人，強化競爭優勢，積極拓展複合式...

櫃買業績秀 七連發

配合上櫃公司2024年第1季財務報告及興櫃公司2023年度財務報告的公布，櫃買中心將自17日起於台北花園大酒店二樓國際廳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。