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製鞋類股 來億6月上市

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

國內製鞋相關類股再添生力軍！製鞋大廠來億-KY（6890）已訂6月中旬掛牌上市。法人估，來億今年受惠於Adidas及HOKA品牌訂單成長的雙引擎助攻，全年營收、獲利有望創歷史新高，其中獲利並有機會賺逾一個資本額。

來億集團成立於1987年，與多個國際知名品牌合作。專業生產各種高級休閒鞋（加硫鞋）、運動鞋（冷貼鞋）及特殊功能鞋，生產基地遍布越南、中國、緬甸及印尼，主力產品運動鞋比重約70%，休閒鞋30%。

目前，來億的主要客戶包含Adidas、Converse、HOKA及UNIQLO等，為其代工休閒鞋、籃球鞋、網球鞋、慢跑鞋、潮流鞋及防水鞋等產品，去年共生產約6,000多萬雙鞋。

來億去年受品牌客戶調節庫存影響，合併營收280.16億元、年減10.6%，稅後純益13.09億元、年減51.7%，每股稅後純益6.26元，董事會已通過每股擬配發5元現金股利 。

而隨著品牌客戶調節庫存接近尾聲，加上受惠adidas及HOKA品牌的熱銷，來億今年營運明顯回升。

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