聽新聞
test
0:00 / 0:00
製鞋類股 來億6月上市
國內製鞋相關類股再添生力軍！製鞋大廠來億-KY（6890）已訂6月中旬掛牌上市。法人估，來億今年受惠於Adidas及HOKA品牌訂單成長的雙引擎助攻，全年營收、獲利有望創歷史新高，其中獲利並有機會賺逾一個資本額。
來億集團成立於1987年，與多個國際知名品牌合作。專業生產各種高級休閒鞋（加硫鞋）、運動鞋（冷貼鞋）及特殊功能鞋，生產基地遍布越南、中國、緬甸及印尼，主力產品運動鞋比重約70%，休閒鞋30%。
目前，來億的主要客戶包含Adidas、Converse、HOKA及UNIQLO等，為其代工休閒鞋、籃球鞋、網球鞋、慢跑鞋、潮流鞋及防水鞋等產品，去年共生產約6,000多萬雙鞋。
來億去年受品牌客戶調節庫存影響，合併營收280.16億元、年減10.6%，稅後純益13.09億元、年減51.7%，每股稅後純益6.26元，董事會已通過每股擬配發5元現金股利 。
而隨著品牌客戶調節庫存接近尾聲，加上受惠adidas及HOKA品牌的熱銷，來億今年營運明顯回升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言