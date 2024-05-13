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台灣企業日 15日東京舉辦

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心為協助優質上櫃公司提升國際知名度，並吸引海外大型機構投資人的目光，將於15日至17日偕同元富證券、日本岡山證券於日本東京舉辦「2024台灣企業日（Taiwan Corporate Day 2024）」海外法人說明會，讓日本投資人對台灣資本市場更加認識，進而提高國際機構投資人參與櫃買市場投資意願。

櫃買中心表示，此次說明會將由交易部協理張秉心率隊，特別邀請到國內具產業代表且績效表現優異的企業一同參與，包括雙鴻（3324）、力旺、中美晶、環球晶、群聯等五家上櫃公司，及健鼎與緯穎等二家上市公司。櫃買中心並表示，此次說明會將安排海外機構法人與出席公司代表透過一對一會談方式進行，除可讓投資者更深入了解與會公司的長期策略與願景外，櫃買中心也將把握機會介紹台灣櫃買市場現況及特色，以提升日本知名大型投資機構法人對台灣資本市場的興趣。

櫃買中心長期以來持續舉辦海外引資活動，不但增進國際投資人對我國資本市場之認識，也具體提高他們參與上櫃股票投資的意願。

櫃買中心

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