配合上櫃公司2024年第1季財務報告及興櫃公司2023年度財務報告的公布，櫃買中心將自17日起於台北花園大酒店二樓國際廳或櫃買中心11樓多功能資訊媒體區，舉辦一系列「櫃買市場業績發表會」，以利投資人瞭解上櫃及興櫃公司最新之財務及業務資訊，歡迎投資人踴躍報名。

櫃買中心表示，「富櫃200指數」挑選具流動性且市值規模最大的200檔上櫃股票為成分股，該指數與臺灣中小型股票漲跌變化息息相關，係追蹤上櫃股票市場走勢之最佳指標，也是投資我國中小型股票首選，17日由「富櫃200」率先登場，邀請富櫃200指數成分股中的砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）、國內醫藥品連鎖通路商大樹，及電源管理IC設計廠茂達。

此外，電子及半導體族群向來為臺灣重要科技產業發展之一環，也是櫃買市場中權值比重最高的產業，故21日以「電子科技」主題，由半導體測試介面廠精測、真空設備領域解決方案供應商日揚，及網通設備品牌商普萊德接續登場；及於5月22日安排「半導體」主題，邀請半導體設備零組件廠商意德士、半導體製程懸浮氣態汙染物防治廠濾能，及自動化乾燥設備商科嶠與會。

櫃買中心指出，配合產業數位轉型及雲端服務的發展趨勢，並因應企業對於資安防護意識抬頭，5月23日以「雲端科技」為主軸，邀請相關產業的特色公司，包括數位雲端服務商宏碁資訊、縮時相機大廠邑錡，及資訊安全整合性監控及防護服務廠商安碁資訊到場說明公司財務業務及產業概況。

本系列共將舉辦七場次的業績發表會，後續於5月27日、28日及29日有「電子零組件」、「興櫃新星」及「生技醫療」等三場主題登場，希望透過櫃買市場業績發表會平台，使上櫃及興櫃公司能適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景看法，讓投資人進一步瞭解企業營運發展機會或挑戰，也提供投資人表達意見的平台，達到雙向交流的機會。