美而快私募 將洽特定人
美而快國際（5321）董事會近期決議通過私募案，以不超過5,000張股權，引進策略性投資人，強化競爭優勢，積極拓展複合式商場實體店面家數，強化線上線下相互導流的OMO虛實整合效益。美而快指出，私募案將洽特定人，且以能為公司未來營運產生直接或間接助益者為首要考量。
美而快2022年起以PAZZO形象概念店開設首家實體門市後，近兩年積極投入自創品牌UR Living複合式商場的擴展作業，第四家店於2024年3月底開幕，推升4月合併營收達2.83億元，月增27.3％，年減10.3%，4月單月實體店營收占比已提升至20％，約5,666萬元；累計今年前四月合併營收10.07億元，年減10.6%。
美而快指出，UR Living複合式商場至目前有四間門市，尚有七間複合式商場籌備中，預計第2季至下半年全數開出，全年來自實體通路的營收可達約三成。
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