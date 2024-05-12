美而快將以私募5,000張股票 引入策略投資人

美而快國際（5321）董事會決議通過私募案，將以不超過5,000張、引進策略性投資人，強化競爭優勢，積極拓展複合式商場實體店面家數，強化線上線下相互導流的 OMO 虛實整合效益。美而快指出，私募案將洽特定人，且以能為公司未來營運產生直接或間接助益者為首要考量。

美而快2022年起以 PAZZO 形象概念店開設首家實體門市後，近兩年積極投入自創品牌 UR Living 複合式商場的擴展作業，第4家於2024年3月底開幕，推升4月合併營收達2.83億元，月增率27.3％，年減10.3%，4月單月實體店營收占比已提升至20％，約5,666萬元；累計1-4月合併營收10.07億元，年減10.6%，主要因去年同期仍有約13.5％營收來自於已處分的 PCB 業務。

美而快指出，UR Living 複合式商場至目前已有四間門市，尚有七間複合式商場籌備中，預計第2季到下半年會全數開出，全年來自實體通路的營收可達約三成，電商事業體亦可望受惠 OMO 虛實整合效益穩健成長。但積極開店使成本增加，手季上季營業損失1,028萬元，歸屬母公司稅後淨損3,834萬元，每股稅後虧損0.77元。

美而快為台灣最大的女裝服飾電商業者，旗下品牌涵蓋 PAZZO、MEIER.Q、Mercci22、Miyuki 等多個知名網路服飾品牌，合計會員數超過280萬人。以 OMO 虛實整合商業模式，積極展開實體通路的拓展，串連集團所有平台的會員資料，引導消費者提升線上線下的購買率，以目前效益來看，實體店回購率超過三成，實體店延伸至線上消費的比例更已突破七成，顯示 OMO 營運策略之成效可觀。

美而快指出，公司營運先蹲後跳，第2季後多家 UR Living 複合式實體商場陸續開業，OMO 虛實整合商業模式的效益將更加顯現， UR Living 複合式實體商場，從5月開始陸續於中山南西商圈及東區商圈開幕，到下半年七家全部開幕營業，美而快在「服飾X網紅X電商」的事業核心主軸不變下，持續拉大三大業務交叉產生的效益，強化公司在電商市場版圖的深度與廣度，推動集團營運持續成長。