快訊

半夜蚊子「嗡嗡嗡」煩死怎麼辦？不是電蚊拍…除蟲專家建議用「1家電」最快驅蚊

兼任師淪高教底層也不敢抗爭 日、美15年內調薪最多4成

影／網紅深夜信義區大撒錢！千人搶錢推擠踩踏 險成「台版梨泰院」

櫃買前進東京 吸引日資活水

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2024台灣企業日(Taiwan Corporate Day 2024)」海外法人說明會公司(資料來源：櫃買中心)
2024台灣企業日(Taiwan Corporate Day 2024)」海外法人說明會公司(資料來源：櫃買中心)

為協助優質上櫃公司提升國際知名度，並吸引海外大型機構投資人的目光，櫃買中心將於5月15日至17日偕同元富證券、日本岡山證券於日本東京舉辦「2024台灣企業日(Taiwan Corporate Day 2024)」海外法人說明會，讓日本投資人對台灣資本市場更加認識，進而提高國際機構投資人參與櫃買市場投資意願。

櫃買中心表示，這次說明會將由張秉心協理率隊，特別邀請到國內具產業代表且績效表現優異的企業一同參與，包括雙鴻（3324）、力旺、中美晶、環球晶、群聯等五家上櫃公司，以及健鼎與緯穎等兩家上市公司。

櫃買中心表示，這次說明會將安排海外機構法人與出席公司代表透過一對一會談方式進行，除可讓投資者能夠更深入了解與會公司的長期策略與願景外，櫃買中心也將把握機會介紹台灣櫃買市場現況及特色，以提升日本知名大型投資機構法人對台灣資本市場的興趣。

櫃買中心長期以來持續舉辦海外引資活動，不但增進國際投資人對於我國資本市場認識，也具體提高他們參與上櫃股票投資的意願。經統計，近十年來外資參與交易的比重由2014年的6.2%成長至2024年4月底的21.58%，從這亮眼的數字，足以看出近年來櫃買中心海外引資活動的具體成效。

日本 櫃買中心

延伸閱讀

向榮生技公告 通過日本厚生省細胞培養加工設施查核

台灣可可豆競賽 日本巧克力大師將來台經驗分享

日本海上自衛隊護衛艦被無人機拍攝上傳陸影音平台 大陸外交部這樣說

影／日本自衛隊未偵測到？陸網友無人機拍「出雲號」稱當時沒受到干擾

相關新聞

沛波首季EPS 0.7元 創歷史同期次高

沛波鋼鐵（6248）董事會通過第1季合併營收突破22.01億元，較去年同期成長1.12%，歸屬母公司的稅後淨利4,840...

元太上季EPS 1.16元 產能滿載

元太（8069）公告今年第1季營收56.42億元，季減3.2%，年減21.95%，歸屬於母公司業主淨利13.24億元，季...

櫃買前進東京 吸引日資活水

為協助優質上櫃公司提升國際知名度，並吸引海外大型機構投資人的目光，櫃買中心將於5月15日至17日偕同元富證券、日本岡山證...

群聯 首季每股賺12.02元

群聯（8299）昨（10）日召開法說會，公布首季財報與4月營收，今年首季營收165.26億元，季增4.9％，年增64.0...

台燿需求熱 外資按讚

台燿（6274）4月底以來股價強勁反彈，鑑於未來AI伺服器需求強勁，外資野村與高盛證券，雙雙給予「買進」評等，目標價分別...

興櫃一周回顧／潤德勁揚逾16% 稱冠

資金點火大型股，櫃買市場及興櫃市場表現相形失色，觀察近一周興櫃市場表現，統計328檔興櫃個股本周平均下跌0.37%，下跌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。