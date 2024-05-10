南良財報／首季EPS 0.31元、轉虧為盈 4月營收2.31億元

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

南良國際（5450）董事會通過第1季財報，第1季合併營收6億元，季減1.45%、年增2.8%；營業利益0.24億元，季增385.94%、年增87.4%；稅後純益0.38億元，相較去年第4季由虧轉盈，每股稅後純益（EPS）0.31元。

南良表示，受惠於安全防護、運動休閒、醫療用品類訂單逐漸回溫，加上織造黏扣帶與織帶產品、以及再生與環保材料產品等外銷量持續增加，產能稼動率保持良好下，首季營業毛利率、營業利益率分別為29%、4%。

南良4月營收2.31億元，月減0.68%、年增2.5%；累計前四月營收8.36億元，年增3.45%。

南良表示，以目前在手訂單來看，一方面，受惠於ESG意識興起，各品牌大廠紛紛轉向選擇再生與環保材料產品意願，帶動Eco-Family綠色與再生材料出貨放大，另一方面，隨著運動安全防護用品需求熱絡，推動旗下多功能黏扣帶、織帶出貨暢旺，齊步貢獻公司4月、前4月營收繳出年增率正成長的態勢。

營收 環保

延伸閱讀

光隆財報／首季 EPS 0.98元、創同期新高 第2季持續看好

中國4月進出口金額由負轉正 優於市場預期

雄獅第1季EPS 3.49元 毛利率升

南寶首季稅後純益微減 營益率攻高

相關新聞

築間營收／前四月18.98億元 年增1.06％

築間（7723）10日公告4月合併營收4.33億元，年減8.95%，累計前四月營收18.98億元，年增1.06%。築間表...

高端疫苗營收／4月月增55% 竹北廠取得澳洲TGA GMP認證

高端疫苗（6547）10日公告4月營收4,099.7萬元，月增55.5%；累計前四月營收9,959.7萬元，竹北廠已取得...

鈊象Q1每股賺14.45元 單季新高

遊戲股王鈊象（3293）昨（9）日公告首季每股純益14.45元，創單季新高。

原相本季獲利拚增雙位數

原相（3227）昨（9）日舉行法說會，財務長羅美煒指出，本季滑鼠、遊戲機及其他產品線都可望同步上揚，加上產品組合改善，毛...

台嘉碩下修本季展望

台嘉碩（3221）昨（9）日召開線上法說會，董事長黃鈺同表示，由於歐美市場與消費性電子仍需求不振，下修本季業績成長幅度，...

M31衝先進製程營收占比

矽智財（IP）廠商M31（6643）昨（9）日召開法說會，總經理張原熏表示，2024年營收目標年增雙位數百分比，看好先進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。